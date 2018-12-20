缺席台慶頒獎禮失歌曲獎？　吳若希最遺憾錯過「如楠」婚訊

吳若希（Jinny）今日（20日）到荃灣出席《慈善星輝仁濟夜》記者會，以表演嘉賓身分參與多年的她，將首度以大使身分探訪受助家庭，當中包括一位行動不便的小歌迷，期待與她合唱其作品《我們都受傷》。

Jinny將以大使身分探訪受資助家庭，當中包括一位她的小歌迷。（葉志明攝）

Jinny早前因免疫系統出問題而爆發玫瑰疹，缺席了《萬千星輝頒獎典禮2018》，她表示病情已受到控制：「已康復很多，但仍要休息個多星期，這算是一個『好』的病，因為不痛不癢不用服藥，只是醜了一點，現在紅印已控制在可以遮住的範圍內。可能早前太攰了，要忙搬屋，算是富貴病！」

Jinny指缺席頒獎禮不影響結果，但遺憾錯過「如楠」宣布婚訊的浪漫一刻。（葉志明攝）

問到會否因缺席而失落「最受歡迎電視歌曲」？Jinny表示不會，但自己的確錯過了蕭正楠與黃翠如的浪漫一刻：「沒有得獎的確是需要再加把勁，但最可惜是沒有在場見證二人的甜蜜時刻，幸好當晚我打開電視，看到他們站在台上，真的很感動。我曾經與蕭正楠拍劇而傳緋聞，因為他有固定女友，很怕這些失實新聞令她誤會，所以他宣布時，我算是最開心的一群吧！他們千萬要白頭到老！」

而Jinny有份參與的《森美旅行團》奪獎，她獲森美等人「key圖」如親臨現場無負「萬能key」外號，她笑說：「是我要求key上去的，他們帶給我一個笑不停的開心旅行。」期待下一集？「希望可以參與更多旅遊節目，我希望能衝出亞洲，比如帶大家去非洲看動物。」

Jinny期望再拍旅遊節目。（葉志明攝）