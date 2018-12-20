吳奇隆劉詩詩結婚三年造人成功：期待家庭的新成員

台灣男星吳奇隆被爆即將做爸爸，老婆劉詩詩已經懷孕五個多月，兩人日前被網友目擊現身台北街頭，當日兩公婆都戴着帽子和口罩，劉詩詩就穿咗一件鬆身大衣，看到老婆要上車時，吳奇隆隨即上前伸手護妻，對老婆的一舉一動非常小心。吳奇隆今日（20日）在微博正式公布太太懷孕的喜訊，宣布即將升格當爸爸！

吳奇隆在微博宣布劉詩詩懷孕喜訊，透露家中即將迎來新成員。（微博圖片）

吳奇隆在微博發文：「我們懷著激動喜悅的心情期待家庭的新成員，謝謝大家關心。」並標註劉詩詩，劉詩詩亦同步回應「期待」，可見兩夫妻的喜悅心情。

吳奇隆與劉詩詩結婚三年終於造人成功！（網上圖片）

吳奇隆和劉詩詩因為合作拍攝劇集《步步驚心》擦出愛火，兩人拍拖四年，2015年在網上宣布結婚，翌年3月在峇里島舉行婚禮。兩人婚後頻頻傳出劉詩詩懷孕的消息，今年6月底劉詩詩在微博宣布度假消息後，就很少出現公開活動，9月她與老公合體錄製祝福影片時，也只是上半身入鏡，當時就傳出她已經懷孕三個多月。10月她現身上海出席活動時，被指腹部微隆，面圓圓，令不少人猜測有喜。今日更有報道指，吳奇隆媽媽親口證實，劉詩詩已經懷孕五個多月，而且一索得男！

劉詩詩今年10月出席活動被指身形圓潤，惹來外界猜測她懷孕。（視覺中國）

據知劉詩詩的預產期是明年5月，她目前在台灣定居、產檢，如無意外也會在台灣生B。一向低調的吳奇隆原本不打算公開喜訊，只想讓老婆安心養胎，不被打擾。如今吳奇隆在微博發文證實消息，一班粉絲都替他開心，紛紛留言祝福：「終於盼到小小霹靂了」、「恭喜啊，等了這麼久，終於等到了。」、「這是今年聽到最好的消息！」

劉詩詩日前被網友目擊現身台北街頭，當時吳奇隆細心照顧老婆一舉一動。（微博圖片）

吳奇隆與劉詩詩婚後一直非常恩愛，經常被拍到出雙入對。（視覺中國）