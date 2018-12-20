【阿嬌結婚】姊妹裙選英國品牌仙氣重　可惜只有一位姊妹Carry到

經歷了年初的美國Wedding party，早兩日的注冊，阿嬌(鍾欣潼)今日在香港擺酒，包括阿Sa(蔡卓妍)、容祖兒(Joey)、鄭希怡(Yumiko)等，繼續做姊妹，陪阿嬌出嫁。或者阿嬌對英國品牌Needle and Thread 情有獨鐘，今次再次揀選這個牌子的裙子，作為姊妹裙，但今次好似好啲失手呢！

阿嬌婚禮的姊妹裙，好像有點出事呢...(梁碧玲攝)

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這個英國牌子近年成為不少新娘子的寵愛，標誌性的重工鑲珠和刺繡，辨識度很高，多用輕紗材質，非常仙氣，苟姑娘結婚時，9個姊妹都穿上這個牌子的姊妹裙。阿嬌婚禮的姊妹繡花紗裙，每條索價HKD 4,350。

苟姑娘結婚，也選Needle and Thread的姊妹裙。（IG圖片）

這條紗裙要很高很瘦的女生先carry 到。(網上圖片)

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不過這次選擇的這條裙子就稍嫌蝦人著。圓領的設計，令人看來頸短；加上泡泡袖與腰線並齊，看來手臂粗大；裙擺中間有一圈荷葉邊，加上多層薄紗有一定厚度，令人看起來變成五五身。4名姊妹中，只有Joey carry 到，因為她夠高夠瘦，連Yumiko和阿Sa都唔係好 carry 到，顯得上身擁腫。所以大家千萬要慎選姊妹裙啊！

重溫阿嬌wedding party的靚靚姊妹裙：

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