【阿嬌結婚】婚禮由BOYZ做婚禮司儀　阿Sa：推Kenny出去接花球！

鍾欣潼（阿嬌）及老公賴弘國今日（20日）在香港麗思卡爾頓酒店舉行婚宴，伴娘團由阿嬌的四位好姊妹蔡卓妍（阿Sa）、容祖兒（Joey）、鄭希怡（Yumiko）及一位圈外好友Cindy擔任。

阿嬌和賴弘國的婚禮將由四男四女擔任姊妹和兄弟團，其中姊妹團包括阿Sa、容祖兒和鄭希怡。（梁碧玲攝）

四位今日身穿粉紅色花花長裙出席婚禮，在接受訪問時表示心情超興奮，並大讚新娘子阿嬌今日超級靚。好姊妹結婚，她們當然要以最佳面目出席不能失禮，Joey稱：「由起身嗰吓已經好興奮，今朝我自己彈起身呀9點幾！跟住就敷mask希望保持自己最好狀態！」阿Sa則笑說：「我瞓到last minute，因為我想以最精神嘅樣示人！」

四位姊妹表示今晚會為阿嬌做牛做馬，例如負責攞裙、補妝及招呼賓客等。（梁碧玲攝）

阿Sa大爆婚宴司儀將會由鬼馬的BOYZ擔任，更稱Kenny和Steven將會大放笑彈：「頭先採排嘅時候已經好好笑！因為有啲賓客要講普通話嘛，咁Kenny啲普通話又真係無返咁上下，好好笑！」今晚有沒有要誰接花球？阿Sa二話不說：「Kenny！因為有好多網友話好希望Kenny可以接花球！所以我哋已經準備好點樣推佢出去！」