【學是學非‧多圖】何依婷加入是非精行列　有望上位做一線新星

TVB節目《學是學非》深受觀眾歡迎，長做長有，能夠做「是非精」的女藝人都會成功入屋，人氣急升。日前，節目就宣布港姐亞軍何依婷會加入做新「是非精」，令人期待。

何依婷夠晒青春活力！（IG圖片）

現年24歲的何依婷在2017年參選《香港小姐競選》，由於表現淡定，在港姐「十強誕生」當日，被TVB高層樂易玲點名大讚：「想讚吓你！你不論表現、談吐，呢個月睇到你進步好多，都見到你充滿自信。」被樂小姐加持後，何依婷就成功以大熱姿態勇奪亞軍及「美麗觸覺大獎」入行。同年9月，她正式入讀2017藝員訓練班（第29期藝員訓練班）。

《big big channel大公司周年慶》其中一個環節，由何依婷做17年的港姐代表上台。（資料圖片）

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由於何依婷擁有甜爆的笑容，今年3月，她正式被選中加入兒童節目《Think Big Family》做主持。她在《Think Big 天地》的形象亦十分得到家庭觀眾的歡心，有愛心之餘小朋友也喜愛。當中她曾被安排以學生妹look上陣主持，被網民大讚好pure好true，成為新一代女神。

清純學生妹look冇得輸！（電視截圖）

大家又like唔like先？（IG圖片）

今年5月，何依婷成為經理人合約藝員，而同屆冠軍雷莊𠒇以及季軍黃瑋琦卸任後都表示不會簽約TVB，分別回加拿大及美國發展。獨留TVB發展的何依婷之後又被安排加入住宅資訊節目《安樂蝸》做主持。可惜，同月底她就被影到與一名白衫男調情在地鐵調情，事後她承認蜜運中，令不少宅男心碎。

時不時都會同大家分享靚相！（IG圖片）

何依婷身材都好正！（IG圖片）

在10月，她又接拍首部處女劇，於《機場特警》中扮演喜歡型男的網紅，與楊明有感情線，相信戲份相當重。如今，她又與張寶兒、梁嘉琪、麥美恩、湯洛雯、馮盈盈、劉穎鏇及鄺潔楹一同主持《學是學非》，想必會收穫更多人氣，有望上位成為力捧一線新星。

何依婷日前為新劇開工！（資料圖片）