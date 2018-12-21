安芭赫德因《水行俠》爆紅　撰文稱指控尊尼特普家暴後被封殺

最近在DC漫畫電影《水行俠》（Aquaman）擔正做女主角的安芭赫德（Amber Heard），憑着戲中Mera一角而人氣急升，亦令她成功擺脫「尊尼特普前妻」的標籤。但最近安芭自爆自從她指控尊尼特普（Johnny Depp）家暴後，收到死亡威脅兼遭荷李活封殺。

安芭赫德（Amber Heard）在《水行俠》（Aquaman）中飾演Mera大受好評。（劇照）

32歲的安芭與尊尼曾經有一段15個月的婚姻，兩人因為拍攝電影《The Rum Diary》結緣，在2013年訂婚，及後於2015年正式成為夫婦，但1年後的5月，安芭入紙申請離婚，更控告尊尼毆打她，直到8月二人達成共識，尊尼要向她支付700萬美元（約5,460萬港元）贍養費，但尊尼否認到底，雙方隔空互罵，事件轟動整個荷李活娛樂圈，最後兩人於去年1月正式離婚。

安芭與尊尼特普（Johnny Depp）有過一段婚姻，兩人曾經很恩愛，經常一起出席活動。（網上圖片）

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安芭日前在為《華盛頓郵報》（Washington Post）撰寫的專欄文章中，透露自己聲稱被家暴後，「我每周都要換一次電話號碼，因為收到死亡威脅」，還說自己被逼到幾乎足不出戶，因為所到之處都被狗仔包圍：「我覺得我好像被公眾輿論公審。」

安芭前年指控被尊尼家暴，最後兩人在去年離婚。（視覺中國）

她更坦言事件發生後被荷李活封殺，本來接拍的電影被換角，甚至是為一個全球時尚品牌代言2年的合約也告吹，甚至有人質疑她能否保住在《正義聯盟》（Justice League）和《水行俠》（Aquaman）中的角色。安芭表示她寫這篇文章是希望勇於站出來談論暴力的女性能夠獲得更多支持：「我們可以一起努力要求改變法律、規則和社會規範，並糾正影響我們生活的不平衡。」

安芭曾參加同性戀平權活動，也出櫃表明自己是雙性戀。（視覺中國）

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