【水行俠】DC新女神Mera文武雙全　安芭赫德擁救生員牌又精通手語

DC矚目年度壓軸作《水行俠》今個星期四終於正式在港上映，相信不少超級英雄粉絲都已整裝待發，電影早前在內地、台灣、英國等率先上映，在各地都獲一面倒絕好評，不止男主角Jason Momoa人氣急升，飾演Mera的安芭赫德（Amber Heard）亦榮登新一代性感女神，甚至有指足以威脅DC女帝姬嘉鐸（Gal Gadot）的地位。

安芭赫德在《水行俠》飾演Mera。（劇照）

DC三大女神

安芭赫德跟前夫尊尼特普的離婚官司一直備受熱議，即使幕前作品不斷，仍難以擺脫標籤，不過《水行俠》上映後就不同講法，她在戲中飾演成熟優雅且獨立堅強的女英雄Mera，兼備型格和女性化特質，迅速俘虜全球觀眾的心，跟分飾神奇女俠和小丑女的姬嘉鐸和瑪歌羅比齊名，榮登DC三大女神之一，其實安芭赫德由外型、人氣到演出經驗都不輸蝕，原來更有一點勝過姬嘉鐸。

今年32歲的安芭赫德擁英國、愛爾蘭、德國、蘇格蘭等多國血統，中學時經歷好友車禍身亡，令她備受衝擊從此變成無神論者，安芭赫德自小就對戲劇極感興趣，17歲毅然退學專心發展演藝事業，她由2004年起陸續參演多部電影，雖多演配角，但無論演少女版查理絲花朗、邪花萬人迷、神秘特務還是熱情芭蕾舞者都交足貨。

安芭赫德、姬嘉鐸和瑪歌羅比並列DC三大女神。（劇照）

91.85%完美度的美

而在鏡頭背後，安芭赫德還是個文武雙全的才女，擁救生員牌的她熱衷運動，由行山、騎馬到網球都難不倒她，除了精通西班牙文和手語，亦經常身體力行參與人權運動，2010年更無懼公司施壓公開雙性戀取向，積極為性小眾發聲，自信而果敢的形象擄獲大批粉絲，今年憑《水行俠》Mera一角再下一城，人氣直逼神奇女俠。

姬嘉鐸曾在以色列當兵，又選過環球小姐，跟超級英雄界女帝神奇女俠的形象可謂完美契合，可惜今年終於遇上對手安芭赫德，後者擁有一個好威威的頭銜，不單贏過姬嘉鐸，更傲視整個荷里活。早前有整容醫生以古希臘流傳下來的黃金比例分析女星五官，安芭赫德就以高達91.85%完美度，力壓Kim Kardashian、Kate Moss、Scarlett Johansson、Marilyn Monroe和Jennifer Lawrence等，獲選為全球最美臉孔，難怪睇盡水陸兩路靚人靚景的水行俠都難擋她的魅力。

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