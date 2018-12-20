【明治憑甚麼】項明生率攝製隊遊赤阪離宮　成香港電視史上第一人

香港開電視節目《明治憑甚麼》主持項明生和黃芳雯之前獲邀進入明治天皇的「凡爾賽宮」──赤阪離宮，一窺明治天皇的霸氣，成為首支在赤阪離宮拍攝的香港攝製隊。

赤阪離宮位於赤坂御用地，設計如巴黎的凡爾賽宮，是接待國家元首的迎賓館，最近曾接待國家主席習近平、美國總統特朗普。而當中更發生一件趣事、日本首相安倍晉三向特朗普介紹如何餵飼池中的錦鋰魚時，特朗普沒有依據首相逐條餵飼，而是一盤子將飼料倒下池中，首相也為之愕然。項明生表示：「由於赤阪離宮是天皇接待國家元首的地方，所以我們即使早於半年前已獲拍攝許可，亦有機會於拍攝前一天被取消，幸好當日順利拍攝，可以成為首個向觀眾介紹赤阪離宮的主持！」

項明生與攝製隊獲邀進入明治天皇的「凡爾賽宮」──赤阪離宮，一窺明治天皇的霸氣。

遊覽完離宮，項明生帶黃芳雯大嘆日本美食，項明生表示當日本男人壓力很大，下班回家代表無用，成功的男人應該要加班工作。日本原本是不吃牛肉的國家，到明治天皇時見歐洲人身型高大，認為與牛肉有關，於是他以身作則吃牛肉，並下令全國也要吃。由於日本以男性消費為主導，後來才出現廉價的牛肉飯便當。二人又在街頭「掃街」，他們吃了紅豆和蕃薯的魚形大判燒。此外，項明生介紹另一地標──帝國酒店，是東京第一間西式酒店，他坦言酒店代表過去軍國統治的光榮，其奢華程度他自問難以接受。