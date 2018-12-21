【阿嬌結婚】水瓶女生的任性　揀選婚紗只求「我鐘意」

阿嬌與台灣「醫界王陽明」賴弘國（Michael）圓婚，正式成為賴太了！恭喜晒！ 從年初的美國wedding party，到正式香港擺酒，阿嬌所選的婚紗禮服都令人驚喜連連，先不要說好不好看，但每次她的造型都會給大家帶來一些新的刺激，令人會心微笑，果然是一個典型水瓶座女生，完全不走大路路線，帶點任性，有點我行我素。

恭喜阿嬌完成自己的夢想婚禮，正式成為賴太！！（視覺中國）

阿嬌等待多年，終於迎來屬於自己的幸福，她一改往日事事無所謂的性格，婚禮從年初搞到年尾，每場從婚紗到佈置、姊妹裙、花球，都選她心目中認為最浪漫、最滿意的款式。但每一件婚紗的風格又不盡相同，有些甚至不太適合阿嬌的身型，但可以看出來，阿嬌為了穿上自己喜歡的婚紗，不惜接受地獄式減肥。水瓶座女生平日懶懶閒，對很多事情都不太熱衷，一旦遇上自己喜愛的事物，產生非要不可的欲望，就算前面有一幅牆，也會以身碎牆來達到目的。

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以下細數阿嬌婚禮的三件婚紗：

阿嬌這件婚紗雖然不太適合她，但非常特別唯美。（視覺中國）

Zuhair Murad

水瓶座女生的穿衣之道，是不管天氣場合，不管適唔適合自己，你咪理，我鐘意就得，阿嬌今次婚禮完美演繹水瓶女生在揀選婚紗時的任性。這件出自人氣黎巴嫩設計師婚紗品牌Zuhair Murad，林心如結婚時，也揀選這個牌子。婚紗以紐約著名Chrysler Building的建築線條作主題，以水晶珠、閃片釘出仿大廈的幾何曲線，配以雙肩點綴羽毛的釘珠斗篷，營造20、30年代的Art Deco復古風格。婚紗真的很唯美，但不太適合阿嬌，阿嬌努力多日，地獄式減肥，但這件衣服不旦蓋過她的努力成果，而且令雙肩看起來更橫更壯。

林心如結婚時，也選穿Zuhair Murai。(視覺中國)

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阿嬌進場的婚紗，出自黎巴嫩設計師Elie Saab之手。

Elie Saab

無獨有偶，阿嬌婚禮進場的婚紗，同樣出自黎巴嫩設計師之手，是另一個經典奢華品牌Elie Saab，是中東皇室御用設計師，中外明星走紅地氈的熱門之選。這件婚紗非常講求腰線，阿嬌就是為了這件婚紗而去減肥的。坦白說，這件婚紗真的不太適合她，因為腰線不明顯，而且手臂不夠幼，應該避免選擇有袖的婚紗。不過見阿嬌這麼努力，還是替她可以穿上自己喜歡的婚紗而高興。

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阿嬌在美國婚禮時穿的Jenny Packham婚紗，最適合她。(資料圖片)

Jenny Packham

阿嬌於美國wedding party 時穿上的婚紗，出自英國品牌Jenny Packham，這件婚紗，可以說是最適合她的婚紗，胸兩側以荷葉邊點綴，修飾手臂，而且更令腰枝看來纖腰一點。在這個以色列性感重工婚紗當道的年代，這件設計婚紗相對顯得簡約反傳統，來點不一樣的風格，算是冷門的選擇，雖然同太陽老婆閔孝琳撞款，但其實閔孝琳也是水瓶座女生，難怪眼光一致。

同為水瓶座女生的閔孝琳，結婚時也選穿同一襲婚紗。（網上圖片）

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