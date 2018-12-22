【今晚9點見】蕭敬騰千萬豪宅收養流浪動物　自爆黑歷史誤入歧途

作為台灣「金曲歌王」，蕭敬騰在舞台上的魅力的確沒法擋，但大家似乎對他的人生過往不太了解，原來他一路走來曾誤入歧途﹑到得到政府肯定，到現在貢獻社會，他的人生可以話「反敗為勝」。就在內地綜藝節目《今晚9點見》中，他接受主持人華少邀請大談過往，帶大家重回他的年少人生，從經歷﹑體悟﹑獲得到付出，他整個人根本就是一本教科書。

蕭敬騰原來青少年時曾誤入歧途。（網上圖片）

誤入歧途差點打死人

有睇過台灣電影《艋舺》的都知道，該區龍蛇混雜節奏明快，講到明就是多黑社會勢力的地方。而蕭敬騰完全就是電影的寫照，他的成長就在台灣的萬華區（舊稱：艋舺），因為年少衝動他誤入歧途更差點殺死人，幸好一個機構令他看回頭看懂人生：「我初中就是因為有一個案子，因為我們很多人欺負一個人就揍啊，但那個人差一點被我們打死那樣子，這個案子是我第一次再次清醒的事情，後來我就被輔導了。在青少年輔導組輔導了兩年，這兩年是我人生最重要的關卡，我第一次見到他們的時候，我覺得怎麼人跟人相處可以這麼的溫柔，我只要知道我要去輔導組的時候，我都覺得我要去一個通往天堂的路，它是讓我有安全感的地方。」

正正因為在青少年輔導組兩年時間，蕭敬騰就因為識打爵士鼓關係，所以他就受指示教唔同人士學打爵士鼓，沒想到因為如此令他甚有成就感，更因此得到人生第一個肯定：「我從小到大沒有拿過任何一張獎項，我第一張獎狀竟然是市政府頒發給我的，善心人士獎，而我是一個惡魔，我為什麼想做教育，因為我就是被社會教育的孩子。」他非常感謝青少年輔導組令他改變人生。

蕭敬騰年輕時曾一度打死人添。（網上圖片）

他表示幸好在青少年輔導組兩年時間，而令他改變太多。（網上圖片）

桌球上的小王子

蕭敬騰除了熱愛音樂﹑籃球之外，他對桌球更是情有獨鍾。原來唔講唔知他小時候經常流連桌球室，甚至起居飲食都在該處：「我其實也是蠻厲害的，我是還蠻有那個領導地位的，我從小三開始混彈子房，基本上小學就不太愛回家，然後我就住在撞球間也因此開始打撞球。然後都可以靠撞球為生，所以還OK啦！」更沾沾自喜當時在桌球界有一點封號。

見他同華少比賽打得有板有眼，幾乎球球入洞準確度達98%，他亦曾經想過以打桌球為人生職業，但因為音樂令他多了一個選擇。

桌球陪伴了青少年時間。（網上圖片）

堅持推出「獅子合唱團」

去年因為湖南衛視歌唱節目《歌手2017》，而令大家熟悉獅子合唱團。而蕭敬騰一直以來都想以樂團身份出道，但礙於公司問題而唔成功。這一件事一直埋藏他心底多年，直到出道十年之後他終於完夢：「我出道十年了之後我跟公司提了，我要組樂團這個要求。因為我從出道的時候我就覺得我是要以樂團出道的人，我希望公司連我們的樂團都簽下來，但是可能出道的時候，我們樂團也許也在當時不是那麼的成熟，公司他們都沒有想要簽其他的人，于是我就變成一個人。獅子合唱團的存在，其實為什麼在我出道十年之後它突然出現，因為那個是埋在我心中太久太久的一個能量，我不知道獅子未來會多好，但是我覺得我一定要做獅子，不然我做不下去。只想告訴大家一件事，我愛搖滾就這麼簡單。」

而獅子合唱團亦沒有令大家失望，他們的音樂素質一流，在《歌手2017》節目中擊敗其他歌手獲得季軍。而且兩張專輯都大受歡迎，更於去年獲得《金曲獎》最佳樂團獎提名。

獅子合唱團在《歌手2017》節目中獲得季軍。（網上圖片）

他因為夢想而堅持推出獅子合唱團。（網上圖片）

因為「愛」收養了十隻流浪動物

因為透過努力蕭敬騰亦有了自己成就，節目亦去到他於台北的豪宅家拍攝，一入到去果然大大大震驚了華少。一共有8層的家地下兩層，上面六層，空間十分大有工作室﹑錄音室﹑天空後花園等，據指價值4千多萬台幣靚到不得了啊！

而正因為有如此空間考量到有足夠能力，他先收養流浪動物。總共養六隻狗四隻猫的他，完全當牠們是自己的小朋友，同牠們的互動親密甚至於齊齊睡覺：「它們都是跟我睡覺的，我有六只狗四只猫全部都跟我睡。」抱牠們的姿勢猶如一位好爸爸。被問到還會會繼續收養，他認為未來有更大環境絕對可以繼續：「目前不會了，因為十個我知道很多人都很有愛心，然後都會不顧一切的，就包括不會衡量自己的能力，然後很努力的去發揮自己的愛心，認養很多很多，但是事實上我看到了很多愛心太大的人，雖然他們有了愛心然後領養了很多孩子，但是並沒有讓他們有一個很好的環境。沒辦法讓他們真正的快樂，然後我給十個小朋友它們這樣子的愛，跟這樣子的空間我覺得可以。如果未來有更大的環境，我可以繼續。」

蕭敬騰非常有愛心收養了十隻流浪動物。（網上圖片）

蕭敬騰抱狗狗好似抱自己小朋友似的。（網上圖片）

曾經年少瘋狂不過已成過去，唔少網友都好感謝他講出自己人生故事，令到大家得到啟發，亦相信一個會養動物的人不會壞到哪兒去。蕭敬騰的愛心亦令大家佩服，慶幸他得到改變變成了一位人人愛的「金曲歌王」，「是一個優秀的男人」﹑「特别有愛心」﹑「很温暖」…又再一次實力圈粉。