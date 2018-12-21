【早霸王】男聽眾夠進取收工約食飯　借生日乘機表白結果竟然....

森美正式宣佈上集男聽眾Thomas最終係表白失敗。

今集《早霸王》一開始，森美話因為有唔少人追問，所以交代返上星期自信滿滿嘅男聽眾Carlos下場：「都掹掹哋，女仔如果話之後再講，就係唔想當眾拒絕」。之後，另一位男聽眾表示Thomas打去節目都係要表白，佢話兩年前於商場工作時，識咗對面鋪嘅女仔：「覺得佢幾好、有氣質，於是去打探，順勢問埋佢啲同事拎電話。」電話到手後，Thomas由閒聊開始，最後以「搵日收工一齊食飯」森美聽到Thomas呢番說話，都不禁表白羨慕：「對我嚟講都係明目張膽，因為我本身係比較怕羞嘅人。」Thomas成功約到女神一齊食飯，佢話飯局氣氛都唔錯，但最奇怪係之後女神就無再聯絡，原因不明，後來因為女神調咗鋪，令成件事 不了了之。

聽到男聽眾Thomas嘅故事，森美都以為表白成功機會好高……

直到月初，Thomas喺fb見到對方上載生日相，佢留言祝賀對方後，二人再次恢復聯絡，而Thomas仲不時接對方收工。「尋日因為我生日，所以約咗佢出嚟食傻，本身想表白，但又想特別啲，於是就打電話上嚟。」森美聽到，即時幫佢打比女神，可惜連打兩次都被cut線，而另一邊廂，Thomas原來WhatsApp緊女神，對方亦都有回覆，成件事……似乎係女神有聽到直播，然後唔想被表白於是cut線，Thomas唯有在大氣電波中留下愛的宣言，而森美仲話下星期會跟進Thomas表白結果。