【青春有你】The 8@SEVENTEEN加入做導師　同蔡依林一齊教跳舞

內地人氣選秀節目《偶像練習生》第2季即將推出繼早前公布今季名字改成《青春有你》後，昨日（20/12）就公布了「舞蹈導師」將由蔡依林和韓國人氣男團SEVENTEEN的成員The 8（徐明浩）擔任，令不少CARAT（SEVENTEEN粉絲）都十分期待。

今次是SEVENTEEN成員The 8繼《潮音戰紀》後再次出演內地的綜藝節目。帶多年舞蹈經驗的The 8十分合適合當上《青春有你》的「舞蹈導師」。因為The 8當年就是在中國內地上街舞課時被韓國星探發掘成Pledis的練習生，加上在韓國多年的訓練和經驗，相信也可以為《青春有你》的練習生送上更多寶貴的意見。

SEVENTEEN成員The 8加入《偶像練習生》第2季（即《青春有你》）同蔡依林做「舞蹈導師」。（愛奇藝）

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SEVENTEEN在昨日（20日）也正式推出新歌《Getting Closer》。一眾CARAT在MAMA看到SEVENTEEN優先表演的舞台後，終於可以欣賞到這首新歌的MV。The 8之後相信也要中、韓兩邊走去維持SEVENTEEN的活動和做《青春有你》導師。希望大家也會為他加油吧！