MIRROR演唱會賣手燈抄韓團HIGHLIGHT？　粉絲應援學足韓國演唱會

MIRROR學足韓國團體出官方手燈。

或者你已經一早知道，追捧韓國偶像明星的粉絲，都擁有屬於該明星或者團體的應援物，例如手燈、橫幅等，讓他們在自己的偶像演出時打一打氣。 由ViuTV實況綜藝節目《全民造星》選出來的新生代男子組合MIRROR在昨日（21日）就順利完成他們的處男演唱會。由開播到成團以來，一直都有不少聲音指他們抄襲韓國團體BTS防彈少年團的標誌、Wanna One團隊綜藝《Wanna One Go》的節目名等，而在演唱會上官方也有推出應援物十足韓星一樣， 而當中也學韓星玩專屬手燈。

MIRROR學足韓國團體出官方手燈。（網上圖片）

MIRROR的手燈不但外形似足韓星偶像團隊的手燈一樣，就連價錢也學足「韓星價」，一支索價＄200。手燈外型驟眼看就有如韓國男團HIGHLIGHT的手燈十分相似，現場也有LIGHT（HIGHLIGHT粉絲）指自己第一眼都看錯成HIGHLIGHT的手燈。MIRROR的手燈在圓球內放入發光的團體標誌，但就唯獨未如韓星手燈一樣有全場中央控制燈光顏色，所以在演唱會內的應援顏色就未有統一，尚未做到有如韓國團體一樣的劃一應援。如果真的想做到韓星的質素，就有待改良了！

現場粉絲也在場外放置易拉架進行應援。（網上圖片）

現場粉絲應援似韓國演唱會？

一般韓國演唱會舉行前，粉絲都會在場外做「應援活動」，就有如派小卡、放置易拉架等，讓更多同好者可以一同分享追星的喜悅，同時也可以加強粉絲之間的凝聚力。香港演唱會一般都沒有這種「應援活動」。可是，在昨日MIRROR的演唱會場外，大家就不難發現有MIRROR不同成員的易拉架在場外，讓粉絲可以和偶像「合照」，十足韓國演唱會一樣。然而，MIRROR的粉絲就未如韓國的粉絲一樣以「米花籃」去代替花籃。

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Lokman的粉絲更推出非官方應援物發售。（網上圖片）

粉絲也有自發應援做非官方應援物

MIRROR的粉絲不但像韓星的粉絲團一樣做場外應援，他們更學足韓國的「站姐」（粉絲自發為偶像所開的非官方專頁之創辦人）一樣，自行推出應援物向其他同好者出售。就好像MIRROR隊長Lokman的粉絲就有推出自己設計的手燈、徽章等等，價錢大約$100，設計精美，得到不少粉絲的支持購買。這種非官方的應援物在香港明星粉絲界實屬少見，可證明近年韓流在香港盛行對本土文化也有一定的影響力。今次MIRROR的演唱會相信也對大家帶來了新的衝擊。