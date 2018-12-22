MIRROR演唱會拒走韓風？　Anson Lo：花姐approve就一定唔「韓」

MIRROR 12子都覺得與參賽時相比，實力和抗壓能力都有大大進步。（黃國立攝）

男子組合MIRROR於九展Star Hall舉行的首個演唱會《2018 THE FIRST MIRROR LIVE CONCERT》在昨晚（21日）圓滿落幕，12位成員姜濤、Lokman、Alton、Anson Kong、Anson Lo、Edan、Frankie、Ian、Jer、Jeremy、Stanley及Tiger由參加ViuTV真人show《全民造星》至今只有短短幾個月就能夠舉辦屬於自己的演唱會，他們坦言自己非常幸運，將來一定會更努力進步，希望不會辜負所有給他們機會的人的期望。隊長Lokman坦言在這幾個月時間裏每個人的實力都提升了很多，Anson Lo解釋他們的進步來自於壓力：「我覺得係大家知道有個演唱會而逼住一定要進步，除咗唱歌跳舞進步之外，我哋面對壓力都有進步。」

「阿Lo阿濤」姜濤和Anson Lo表演的《Trouble Maker》掀起全晚高潮，其中一幕「咀嘴」更是令全場粉絲瘋狂尖叫！（黃國立攝）

除了姜濤帶來韓文歌《Love Song》外，他和Anson Lo表演的韓文歌《Trouble Maker》更被視為全晚掀起最高潮的表演，但花姐之前在節目裏曾公開批評不希望有「韓風」的感覺，為何今次仍然特意表演韓文歌曲？姜濤表示音樂無分國界：「其實唔駛咁執著歌嘅語言，我覺得花姐最期望嘅係用我哋自己嘅方法去演繹每一首唔同風格嘅歌。」Anson Lo笑指所有曲目都已經被花姐過目過：「你今日見到個rundown係一定經過花姐approval我哋先會做到，所以花姐approve（批准）得，就一定唔係好『韓』㗎喇！」

各大頒獎禮即將派發今年樂壇成績表，MIRROR表示能出席已經很好，沒有特別去想獎項的問題。（黃國立攝）

被視為MIRROR的第13名成員的細貓更特意為MIRROR創作了自創曲《努力的孩子》，與他們12子同台並肩演唱這首以夢想為主題的歌更令成員們感觸良多，原來是因為細貓本來就是MIRROR的其中一員。Anson Kong稱：「其實我哋組MIRROR嘅時候，細貓係喺我哋個名單上面，但係因為學業關係所以冇辦法加入我哋，其實本來MIRROR係13個人㗎！」成員們更大爆Alton在台上再唱這首歌時不禁流下男兒淚，他解釋這首歌的歌詞其實很悲傷：「呢首歌其實係幾sad嘅，但係喺一個咁sad嘅環境之下，其實我哋仍然有咁多機會，係一個好大嘅對比，一路sad，又一路覺得自己好幸運。」他們更表示非常歡迎細貓在完成學業後加入MIRROR，視乎花姐和公司的安排了！