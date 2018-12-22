昆凌聖誕禮物送300萬林寶　周杰倫：人生第一次被女生送車

又到聖誕！近期不少藝人舉辦聖誕Party玩交換禮物，周杰倫和昆凌也不例外，不過他們這個Party絕對是土豪級！兩公婆邀請一眾好友聚首一堂，枱上擺滿各式各樣的禮物，但要數當晚最大份的禮物，就不在其中，而是在車庫！因為昆凌送了一部車給周董，相當厚禮！

周杰倫和昆凌與整班朋友一起開聖誕派對，禮物擺滿成枱。（IG圖片）

周董今日（22日）在IG上載了三張照片，他攬着昆凌，還錫錫老婆，而他們身後的就是一部價值約300萬的林寶堅尼（Lamborghini）超級SUV Urus！周董甜蜜寫道：「今年的聖誕交換禮物竟然串通朋友們讓我抽到@hannah_quinlivan 準備的鞋盒 裡面打開開始各種遊戲指示 最後一個閉上眼走到車庫 眼睛睜開真的嚇傻了...,,,,,謝謝你精心策劃準備的生日禮物」，並Hashtag「第一次被女生送車」。

昆凌聖誕禮物和生日禮物一起送，當然特別大份！（IG截圖）

原來昆凌為周董準備了一份超級驚喜的禮物！一向是愛車之人的周董，擁有至少20部超跑，總值更超過1.2億港元。這次收到老婆這份禮物，除了是聖誕禮物之外，應該還是昆凌提早送給周董的生日禮物，因為下個月18號就是周董40歲生日！

周董收到老婆昆凌送的林寶堅尼，據知這是最新款，約300萬港元。（IG圖片）

網友們看到這對恩愛夫妻放閃也紛紛留言：「有錢真的可以任性」、「我們小公舉被寵愛好幸福」、「想要一個這樣的老婆」、「下次要送飛機了」。

昆凌為周董準備一個這麼大的驚喜，相當有心思！（IG圖片）