【最美的時光】吳尊打波獲全家打氣　舊傷復發老婆同爸爸昅到實

吳尊和72歲的爸爸一起參加內地真人騷節目《最美的時光》，這對高顏值父子的一舉一動都成為網友討論的話題。兩父子不止同樣靚仔，連愛好也一樣。在最新一集中，熱愛籃球的他們一起參加籃球比賽，更令人驚喜的是吳尊一家人也全部出現在比賽現場，為吳尊加油打氣。自從吳尊帶着一對仔女參加《爸爸去哪兒》之後，Max和Neinei就大受觀眾歡迎，很多網友都非常喜歡這對姊弟。

吳尊在文萊參加籃球比賽，獲全家總動員到場支持。（影片截圖）

Max和Neinei穿着吳尊的同款波衫，Neinei和幾位好朋友坐在一起，而吳尊太太林麗瑩就坐在Max的身邊。當初林麗瑩參加《爸爸去哪兒》時，全程戴上口罩，不過這次她卻很大方地出現在鏡頭中。

吳尊太太林麗瑩一向低調，今次大方在節目中出現，眼大大，非常有氣質。（影片截圖）

而吳尊囡囡Neinei就同朋友坐埋一齊，表現興奮。（影片截圖）

吳尊這次參加籃球比賽獲全家人支持，就連一向低調的老婆都難得上鏡，事緣籃球對於吳尊來說有特別的意義：「因為籃球對我跟我爸來說，都是我們從小大大 長大一路陪着我們的。因為籃球我們也有很多話題可以聊，我打籃球也是他教我的，所以在這一塊我其實是蠻感謝他，也很尊重他。」

吳爸爸擔任球隊教練，吳尊自爆從細跟爸爸學打波，所以籃球對佢嚟講別具意義。（影片截圖）

+ 5 + 4 + 3

但在比賽中吳尊舊傷復發，緊急要求暫停，下場休息，原本一臉嚴肅的吳爸爸，雖然在一旁沒有說話，但不時會轉過頭來看看兒子，眼神流露出擔心，而吳尊在受訪時也表示了解爸爸的心情：「我覺得我爸爸是那一種可能心裡面會很緊張會很擔心，可是他不會把全部的擔心表達出來的那一種，他不會像媽媽的那一種關心。」

吳尊在比賽途中舊傷復發，被逼下場休息。（影片截圖）

見到吳尊一臉痛苦，吳爸爸都非常擔心，不時查看兒子的狀況。（影片截圖）

+ 10 + 9 + 8

看到吳尊一臉痛苦，在看台上的林麗瑩亦都憂心忡忡。其實吳尊這次是負傷上陣：「雖然我兩天前已經受傷了，可是這一場比賽，我還是希望可以去參與，去打，因為我希望影響兒子，（成為）一個愛上運動的人。」吳尊堅持上場比賽，也是希望可以影響Max，讓兒子也喜歡上打籃球，他希望能像父親一樣，教兒子打球。

吳尊太太林麗瑩同囝囝Max在看台上為佢打氣。（影片截圖）