【晚吹】全港鬧鬼海灘逐個數　女生玩筆仙中伏跟埋返屋企

由鬼王潘紹聰主持的ViuTV節目《晚吹─總有一瓣喺左近》，每集都會跟大家分享靈異經歷，最新一集講到全港的猛鬼海灘，他講到在舂坎角海灘的燒烤場，曾經有幾位年青男女BBQ後，有女生提議一起玩筆仙，殊不知卻玩出禍，跟碟仙、銀仙一樣易請難送，究竟結果如何？下文自有分解。

潘紹聰分享的靈異故事，講到有女生在BBQ後玩筆仙出事。（網上截圖）

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全港有不少海灘，夏天時適合碧波暢泳，到秋冬季節又可以成班朋友，到泳灘附近的燒烤場BBQ，不過海灘日與夜可以有著截然不同的氣氛，半夜的海灘絕對有著陰森森，生人勿近的感覺。節目請來有不少靈異經歷的「魔眼」(化名)，她憶述一次在赤柱泳灘的親身體驗，她說在某一年的農曆七月中午時分，她獨自在浮台準備游回沙灘，在途中有一名40多歲，身材微胖的男人突然貼著她游水，而且手臂更不停壓向她，當時她覺得十分奇怪，正想問個究竟，卻發現她四周也沒有人，她心知遇上靈體，即匆匆游回岸邊，不敢再下水。

潘紹聰講述的靈異事件在舂坎角泳灘發生。（網上圖片）

冬天最適合BBQ，但就不要食飽貪得意玩筆仙，小心惹禍上身。（網上圖片）

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相傳筆仙易請難送，仲隨時會跟埋返屋企。（網上截圖）

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至於潘紹聰分享的靈異故事，則更加恐怖，他說出事地點是在舂坎角泳灘附近的燒烤場，幾位年青男女相約BBQ，飽餐一頓後，有女生提議玩筆仙，簡單取出紙筆已經可以進行的靈異活動，眾人起初紛紛表現興奮，但其中一名女生突然緊握筆桿，眼神恍惚放空，仿如變了另一個人(懷疑鬼上身)，之後幾名男生合力捉著她，又掌摑了她兩下，此時該名女生才清醒過來。她的男友馬上帶她回自己寓所，跟學法的母親尋求協助，誰不知男生的母親見狀，即不肯讓二人入屋，並說他們身後一直跟著女鬼，其後給了一道符該名女生著她回家，吩咐她當晚某個時間絕不能離開家門半步，而該名女生返家後半信半疑，但當晚她未有按照指示，隨意出門倒垃圾，當大門打開，跟著她的女鬼原來一直站在門外，差點將她嚇破膽，而故事亦就此結束，信不信由你。