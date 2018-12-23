IU台灣開演唱會前好為食　落機勇闖宅男勝地買超出名紅豆餅

韓國人氣女歌手IU（李知恩）明後天，將在台北南港展覽館舉行十周年演唱會《이지금 dlwlrma》，與粉絲一同渡過平安夜和聖誕節。IU就特別提早出發到台灣，為演唱會做好準備和出席記者會外，亦抽時間到台北街頭觀光一番，不少UAENA（IU粉絲）都表示，期望在路上偶遇偶像。

雖然演唱會在24和25日舉行，可是這次IU就早早出發到台灣。昨天（22日）一抵達後，她立即在Instagram上傳酒店特別準備的歡迎禮物，與台灣的粉絲問好，並自爆已提前到達台北。期後IU再上傳與同行工作人員及經理人，一同在台北街頭觀光的照片。照片中可見，她手持台北非常有名的「光華紅豆餅」，被粉絲大讚來台前，果然做足功課！由於IU觀光期間全程戴帽，加上粉絲不知偶像已抵台，沒有人追星成功的情況下，粉絲都非常好奇偶像還去了哪些地方。

IU與台北有名的紅豆餅自拍，被大讚出發前做足功課！（網上圖片）

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而IU品嚐的紅豆餅，則位於台北中正區的光華商場附近，幾乎是每個當地人都必定知道的民間美食。由於每個紅豆餅的餡料都可以用「爆漿」來形容，加上定價十分便宜，所以經常大排長龍，甚至要拿籌號購買。除了甜甜的紅豆餅外，亦有菜脯餡等口味，可說是台灣人心中人氣非常高的食店之一。IU竟然慕名拜訪，難怪台灣UAENA都大讚她非常貼地。不過原來專賣電腦及電子商品的光華商場，就如香港的黃金電腦商場一樣，日常極多男性出沒。雖然紅豆餅店位於光華商場外的小巷，未知IU有沒有抽時間到此一遊呢？

粉絲在酒店外拍到IU外出，出席今天舉行的記者會。（網上圖片）