【江若琳結婚】罕見短婚紗騷性感長腿　着過萬蚊一對鞋出嫁！

結婚，一生人只得一次機會，新娘當然要以最好姿態示人，做個靚靚新娘子！今日（23/12）江若琳（Elanne）與蕭潤邦（Oscar）於紅磡嘉里酒店舉行婚禮，Elanne就以一襲短婚紗現身宣誓儀式，性感騷長腿。雖然現時有很多新娘子都選擇著波鞋配婚紗行禮，夠潮之餘，亦減輕穿婚紗行動不便的痛苦，不過Elanne的短婚紗，高踭鞋是非常重要的部分！而Elanne今日都做足準備功夫，穿上來自意大利著名手工鞋履品牌Rene Caovilla的款式，水晶高踭鞋是其招牌貨，之前陳凱琳亦是穿這個牌子的高踭鞋出嫁。

【江若琳結婚】蕭潤邦扮Sailor Moon接新娘 成叠金牛做開門利是

點擊下圖放大逐格睇（裙褂鞋都有！）：

Elanne以本地形象指導及服飾設計師Marco M Chan高訂款喱士貼身拖尾婚紗出席宣誓儀式。

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Oscar今朝抱得美人歸！

JW接花球

繼今朝接過新娘之後，Elanne和Oscar一起於酒店進行宣誓儀式，一眾星級兄弟姐妹團包括謝安琪、張繼聰、小肥、JW（王灝兒）、Hotcha等亦有坐陣，場面熱鬧。

江若琳在宣讀誓詞時一度感觸落淚，要老公Oscar幫手抹眼淚！

江若琳準備拋花球喇！