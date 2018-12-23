【江若琳結婚】蕭潤邦扮Sailor Moon接新娘　成叠金牛做開門利是

今天（23日）是歌手江若琳和蕭潤邦（Oscar）結婚的大日子，一早9時Oscar就率領17位兄弟如張繼聰、細So和當奴等，出發接新娘。不過要抱得美人歸，當然不容易，難免要先經過一班姐妹團的考驗。

Oscar一行人抵達時，即被門口的姐妹團JW、張惠雅和黎美言等人攔截在門口。由於未見兄弟團派開門利是，一眾姐妹即刻無情講，作狀關上大門。期後小肥傾好開門利是價錢後，Oscar手拎一叠金牛派勁闊綽！沒想到姐妹團之後竟要求Oscar戴上金色假髮和穿上月野兔制服，與一眾兄弟一同扮演美少女戰士。而且更加碼要眾人戴上口腔固定器跳舞，雖然Oscar講到：「我口唇爆開咗啊。」，可說是為了老婆，少少犧牲不成問題。

Oscar成叠金牛在手做開門利是，出手超級闊綽！（網上截圖）

扮Sailor Moon接新娘過程

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而在房間內的江若琳，則全程笑住透過朋友手機直播，場面非常搞笑。最後Oscar就在房門外，對江若琳讀出愛的宣言。講到自己像發夢一樣，仲對老婆說：「唔信你問下我啲兄弟啊！」不過沒想到Oscar突然反被兄弟出賣，被問到：「呢11年嚟你有幾多條女？」引來全場大笑。最後Oscar在熱鬧的氣氛下，成功抱得美人歸。

為了老婆江若琳，扮美少女戰士簡直無難道。（網上截圖）