【義不容情】溫兆倫演活渣男　神級對白：你認為我係正人君子咩？

無綫深宵時段重播的劇集《義不容情》，話咁快又來到結局篇，而溫兆倫飾演的大奸角丁有康，渣男真面目亦赤裸裸展示人前，不少網民一邊睇一邊鬧溫兆倫，也有劇迷表示溫兆倫演得入型入格，而近日劇中跟商天娥離婚後，仍然厚面皮苛索金錢一幕，直頭熟口熟面，仿如溫兆倫人生的真實寫照。

溫兆倫無論是離婚或分手，總離不開一個錢字，想不到《義不容情》中跟商天娥離婚也要苛索金錢。（網上截圖）

丁有康的人生，本身是獅子山下式的勵志故事，屋邨仔考入港大法律系，再加入地產發展公司，一心一意攀上上流社會，只是其後走入歪路，為跟富家女馮美欣結婚，先推有孕女友阿敏落火車，再殘殺養母雲姨，貪錢嘴臉十分乞人憎，確是一等一的渣男，但不少劇迷也說溫兆倫演得甚為入戲，甚至有網民指溫兆倫只是做自己。

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近日劇情講到丁有康真面目被揭發，雖然暫時未有受到法律制裁，但妻子馮美欣始終堅持跟他離婚，丁有康見前妻不肯回心轉意，即時提出要300萬，否則繼續糾纏不休，劇中的神對白更是夭心夭肺，丁有康說「我老婆又冇呀，唔通妳要我人財兩空？」、「我只係攞返少少嘢啫，唔過份呀！」當美欣鬧他卑鄙時，丁有康更冷笑回應「你認為我係正人君子咩？由頭到尾我都冇覺得自己係」，激到美欣生蝦咁跳，而之後劇情發展，丁有康因受到馮家派人襲擊，會再次加價勒索。

溫兆倫第三任老婆趙庭，二人年紀相差20年。（網上圖片）

溫兆倫演出渣男入型入格，回顧他過往的戀情，跟陳梅馨分手時，追討14萬掟煲費，還說是之前女友欠他的債。過去的兩段婚姻，亦是離不開一個錢字，在1989年跟大馬富家女李美玲結婚，但婚姻只維持了4年，還因為分身家而對簿公堂。2002年，溫兆倫跟助手潘燕妮結婚，二人合作炒樓，但之後投資失利，同年離婚後，溫兆倫返回內地發展，留下潘燕妮獨自面對債務。現時溫兆倫的第三任妻子趙庭，比起丈夫年輕20年，二人育有一名3歲女兒溫柔美，而溫兆倫在內地亦闖出名堂，又投資物業及涉足美容生意，身家逾億，估計不會再跟另一半因財失義。