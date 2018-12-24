【BTS防彈少年團．多圖】聖誕照公開　男友視覺約睇《歌謠大戰》

「又到聖誕～又到聖誕～」明天（25日）就是聖誕節，「世界彈」BTS防彈少年團特別為了A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲），拍攝了一系列的全新照片。以紅白色做主題外，預祝粉絲聖誕快樂外，更意外展示了7位成員RM、Jin、Jimin、J-Hope、柾國、V和Suga暖男的一面。

近日BTS防彈少年團百忙中抽空，為A.R.M.Y準備全新的聖誕照片。官方更一次過大方公開超過60張新相，向粉絲大派福利。比起台上風格強烈的BTS防彈少年團，照片以白色做底色，展示出成員們充滿男友力的一面。7位成員手持聖誕波和燈等道具拍照外，V更抱著灰色小狗拍攝，可愛度滿分，就連韓國傳媒都點評照片為「兩隻小狗」。而忙內柾國拿著道具，扮鹿賣萌的樣子，則讓粉絲一時忘記台上魅力十足的他。

V一頭紅髮已非常有聖誕氣氛！（Viu《K1頭條》提供）

Jin、V、RM和Suga個人照：

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而《2018 SBS歌謠大戰》將於明天盛大舉行，官方就再公開BTS防彈少年團的預告影片。影片可見7位成員化身「男朋友」，利用男友視覺，就像牽著女朋友的手一樣，約定A.R.M.Y於典禮上見面。首先出現的柾國就問：「聖誕節要約會嗎？」接著J-Hope就再說：「我有一定要給你看的東西…」成員一句接一句，相信讓粉絲心動不已。可是最後Jin講完「一起走吧！」後，鏡頭一拉後竟然見到成員互相牽著手，排成一行大笑的畫面，粉絲才發現原來一切都是假的。

被柾國牽手當然心動，不過原來都是假象，非常搞笑。（影片截圖）

J-Hope、柾國、Jimin個人照及團體照：