楊冪甚少公開講小糯米　離婚5日前上節目「大解放」：她非常外向

過去內地女星楊冪同劉愷威的婚姻一直被外界傳出亮紅燈，沒想到果真是真有其事，二人就在冬至晚上（22日）透過工作室發出聲明宣布離婚，正式結束5年婚姻。當然這件事即刻登上熱搜成為討論，亦在近日網上不斷流出楊冪近期接受內地節目《不止於她》的訪談，其中講到唔會回頭看這一個話題，被外界解讀成享受單身生活的心聲，再一次掀起熱議。

楊冪同劉愷威已結束5年婚姻。（視覺中國）

楊冪接受《不止於她》的訪談就在18日播出，而距離她宣佈離婚只不過是5日時間，相信在她接受訪問的時候婚姻已經出現問題，所以其中講到一些重要話題的時候，外界非常相信她的說法是話中有話。其中對於會不會回往過去這個話題，楊冪直言過去的就讓它過去，絕對唔會多想：「回看是一件極其沒有意義且浪費時間的事情，以前發生的事情，昨天發生的事情，再好再壞也跟我沒關係，那是昨天的事情了。」並表示非常享受現在這樣的狀態。

楊冪表示非常享受目前的狀態。（網上圖片）

她認為回頭往是一件非常沒意義的事情（網上圖片）

自言個性是非常男人的她，亦認為好多事情是好難去改變別人的，因為每個人都是一個獨立個體：「每個人都是獨立的個體，你沒有必要去改變別人，幹嘛要去改變別人呢？每個人有缺陷，或者說是有自己的脾氣﹑有情緒﹑或者是有缺點，有不好的想法，所以他才構成一個獨立的個體，你為什麼要去改變他呢？」由此可見，她是一位非常有自己想法的女強人。

楊冪亦大方分享女兒的日常生活。（視覺中國）

另外，育有4歲女兒小糯米的她，一直好少在任何公開場合談論女兒，但今次楊冪就非常大方同大家分享：「我們家閨女就非常的外放（外向），你好媽咪，你在做甚麼。媽媽你是男孩子，不是我是女孩。真的嗎？我以為你是男孩。有時候我會煮雞蛋，她會想要煮雞蛋的時候，我已經準備好了，她會對雞蛋說話。」她覺得女兒個性非常可愛，同自己小時候根本不一樣，認為每個人有每個人方式的存在。雖然二人已經離婚，但對於女兒的撫養問題二人將會以親人的身分共同照顧。

二人將會以親人身分共同撫養女兒。（視覺中國）