【多圖】《3日2夜》女神蘇可欣Po制服靚相：每年一到聖誕就諗起

聖誕快樂！每逢這個普天同慶的開心日子，不少藝人都會開Party慶祝，又或者在網上分享靚相，和一班粉絲講聲Merry Christmas！TVB娛樂新聞台主持蘇可欣（Eunice）昨日（24日）在IG post了一張穿着空姐制服的照片，相中以雪花做邊框，中間寫上「Merry Christmas」，充滿聖誕氣氛！Eunice更留言：「每一年既聖誕 都會令我諗起呢張圖 #missmyuniform」。

蘇可欣2016年參選香港小姐而入行，之前曾做過兩年半空姐。（IG圖片）

25歲的Eunice 2016年參加香港小姐，雖然廿強止步，但都有機會加入無綫擔任娛樂新聞台主持。但其實Eunice入行前曾做過兩年半空姐，她在接受《香港01》訪問時透露，這張照片是以前做空姐時為公司拍攝的宣傳片：「太印象深刻，真係每年一到聖誕就諗起。我以前間公司嘅空姐好多都好靚女，到公司搵我幫手拍片影相宣傳嗰陣，我都心諗，真定假？竟然搵我？因為公司放呢段片上網嗰時我飛咗，到我落機有好多朋友cap圖祝我聖誕快樂，所以我到依家都當笑話咁睇。」

翻看Eunice嘅IG，仲有好多佢以前做空姐時期嘅靚相。（IG圖片）

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Eunice這個「空姐Look」獲不少網民大讚，她更不時在網上分享以前的靚相，穿着制服的Eunice，紥起頭髮特別有氣質！她亦坦言好懷念以前做空姐的時光：「制服要還番俾公司架，不過我買咗條制服嘅絲巾留念。其實仲好掛住做空姐嘅時間，習慣咗飛，依家喺香港一兩個月冇得飛都會好唔自在。（鍾意做空姐多啲定做主持多啲？）主持呀，始終可以穩定留喺一個地方，依家飛下就夠啦。」

Eunice以前四圍飛，但自從加入TVB之後飛少咗，佢都坦言好唔慣。（IG圖片）

Eunice曾被傳與泰國電影《出貓特攻隊》中的Nonkul（賓爺）做訪問而撻着，兩人不時在香港和泰國密會，不過Eunice就表示：「我聖誕假、倒數全部都要番工呀。不過我買機票好即興，多數飛之前2日先買，睇下幾時有假啦。」她透露賓爺現在在內地拍劇，不過她就說不會去探班：「唔駛啦，佢都係繼續努力啦，俾心機做嘢，我會隔空支持。」

有傳Eunice同Nonkul因為做訪問撻着，展開一段姊弟戀。（IG圖片）