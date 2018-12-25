光熙退伍暴瘦10公斤激似修杰楷　主持人心痛塞錢買零食

韓國男子組合ZE:A帝國之子出身的光熙，於2017年3月入伍。近日他終於完成為期一年半的兵役，於本月初退伍。可是當時光熙步出軍營時，暴瘦至雙頰凹陷的模樣，令粉絲非常擔心外，更迅速成為韓國網民間討論的熱話之一。近日光熙出演節目《全知干預視角》，依然暴瘦的他令主持人李英子非常擔心。

近日在《全知干預視角》上，本來就偏瘦的光熙就提到，在軍隊中努力健身和運動的他，體重一下子減了10公斤令主持人非常驚訝。身高179厘米的光熙，現時體重為45公斤，實在是完全不達標，可是他強調自己在軍中「吃得非常好」。不過對於大眾對自己暴瘦後的反應，他講到：「本來以為大家會讚我變帥了，沒想到會這樣…」表示略為失望。其中一位主持李英子，在休息室見到光熙後覺得非常心痛，把收到的年糕禮物全部反送給他。李英子更一直翻找銀包，把零用錢塞到光熙手上，讓後輩多吃一點。

光熙自爆足足減了10公斤，亦請粉絲不要擔心他的身體健康。（影片截圖）

光熙入伍前身型偏瘦，但不至於現在雙頰凹陷。（網上圖片）

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由於光熙入伍前，活躍在《無限挑戰》等綜藝節目，所以粉絲們都非常期待他退伍後，重返各大節目。而一般男藝人當兵後，在正常的飲食和運動下，都會以肥肥白白的健康模樣退伍。可是唯獨光熙卻在軍隊中暴瘦，難免令粉絲更擔心偶像的健康出現問題，或者在軍隊中受到不公平的對待等。不少中華地區網民更講到，雖然心痛偶像，可是暴瘦後的光熙激似台灣男演員修杰楷！

李英子把零用錢塞到光熙和經理人手上，場面非常搞笑！（影片截圖）