TVB神秘廣告引熱話　5秒引不安網友零頭緒：以為開咗大陸台

昨晚（25日）在TVB黃金時段不斷播出一個神秘廣告，引起網友熱話。在播《大帥哥》後，不時會穿插一段約5秒的廣告，在廣告中有黃色大字寫出「蘋果廣告製作公司」。5秒神秘廣告的背景音樂是劉德華的《真我的風采》，背景為煙花的片段。廣告只有短短5秒卻令大家有各種預測，在網上的討論區中更有不少預測令人引起不安。

不是網友在廣告出街後都紛紛上網搜尋「蘋果廣告製作公司」，但發現沒有任何相關結果，因此有不少揣測。有人就指「成件事都好奇怪，唔通係某啲行動既暗號」、「search唔到呢間嘢先神奇」、「其實都幾恐怖，你話真係有呢間野拍到咁都可以話係宣傳效果，最神奇係冇呢間野」等，有不少留言都表示因為廣告感到不安。

奇怪廣告的畫面。（網上截圖）

大家可以參考一下TVB黃金時段的廣告收費。（網上截圖）

根據TVB的廣告收費表，發現5秒廣告的收費由2萬3 千到29萬不等，視乎播放時段，所以在一個晚上播出多次這個「蘋果廣告製作公司」的廣告花費的金錢絕對不少。由於廣告的剪接感覺就有如8、90年代一樣，令網友更指「以為開咗大陸台」。

去年9月的「蘋果電影」廣告。（網上截圖）

早在2017年就曾經有一個叫「蘋果電影」的廣告，廣告同樣以煙花加上黃色大字做標題，不同的是該廣告有旁白說出：「世界和平，萬眾歡騰，蘋果電影。」雖然現在未知今次到底是TVB在播放上出錯？還是有人投放廣告去傳達信息？這個就有待之後事態發展了！