馬浚偉憶亡母離開聽《Today》成夢魘：到醫院時媽媽仲未打包

馬浚偉每次見顧美華都情不自禁「媽媽聲」，兩母子嘅緣份，源自馬仔覺得美華姐同佢媽媽氣質相近，誠邀演出自編自導自演舞台劇《生前約死後》飾演母親一角。日前「兩母子」接受香港開電視主播馬梓軒專訪，馬仔仲即場爆料：「美華姐係個搞笑能手！」原來劇中有場爆粗戲，美華姐話：「嗰場戲嘅難度在於，我本身識講粗口但劇情就交代我唔識講，所以好好笑囉！」

馬浚偉顧美華日前接受香港開電視主播馬梓軒專訪。

美華姐雖從未演過舞台劇，但對阿仔嘅要求卻爽快答應：「演舞台劇我把聲係完全唔合格，手腳又僵硬，要重新學習就好似返學上堂，一星期返足５日，有時下午班，有時返夜校！」馬仔就盛讚話：「佢係操行拎滿分嘅同學，日前總彩排時拿出真功夫，當堂嚇壞我地，演技一流，不愧為國際級演員！」

美華姐仲笑言同劇中老公「加埋百幾歲人談浪漫」，完全唔覺得有幾浪漫，但馬仔卻肉緊地堅持話好溫馨。

呢次舞台劇係馬仔憶念亡母之作，佢坦言同美華姐相處落，發覺彼此真係有唔少共同處。馬仔說：「美華姐在兩年間痛失三位親人，而我亦在兩年間，失去媽媽、婆婆，妹妹亦有事，我地傾起生離死別特別感同身受！」馬仔花咗十年時間先走出傷痛，美華姐認同指時間沉澱係最好嘅療藥。

透過舞台劇，馬仔和美華姐希望帶出珍惜和孝順的訊息，馬仔自問絕對是個孝順仔，美華姐亦說父母常誇讚她是孝順女，唯獨她卻一直自責孝順不足。

馬仔以前好怕聽到《Today》這歌，每聽到都會憶起亡母而痛哭不停，但最近卻翻唱此曲。馬仔解釋說：「1999年7月21日深夜，爸爸通知我去醫院見媽媽，我剛開車就聽到《Today》，歌詞太中啦忍不住淚如泉湧，到醫院時媽媽仲未打包，然後處理完後事開車離開時，又聽到呢首歌，後來亦經常會聽到，我心諗：點呀？！唯有捂著耳朵詐聽不到！」相隔近十年馬仔終於衝破心魔翻唱此曲，獻俾一眾有同樣經歷嘅人。