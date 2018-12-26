【鈕承澤性侵案】重提11年前被迫拍床戲　柯奐如：傷痛無法消失

台灣導演鈕承澤早前被控涉嫌性侵其執導的新片《跑馬》女工作人員，事件鬧得沸騰震驚兩岸三地娛樂圈。隨之而來他亦被陸續爆出過去的黑歷史，其中就被爆在11年前拍《情非得已之生存之道》時，曾半強迫台灣演員柯奐如全裸上陣拍床戲，搞到對方相當不舒服留下陰影。在沉默11年後，柯奐如亦決定正視傷口，就透過社交網站表示要正視性侵「選擇沉默，心裡的傷痛，無法自行消失。」並強調台灣的電影圈大多是習慣沉默的，不禁令人覺得電影圈相當複雜。

鈕承澤曾公開外界已經判他死刑了。（視覺中國）

發帖指台灣電影界習慣沉默

正因為鈕承澤的性侵案件，令柯奐如終鼓起勇氣去面對當年事件，她透過社交網站轉發一則關於「正視性侵」的文章，直言因為該文章令她有勇氣再次面對當年：「謝謝妳的勇敢，讓11年後的我，有機會再次好好凝視傷口，唯有好好凝視，才有機會找到出口。選擇逃避，並不會心安，選擇沉默，心裡的傷痛，無法自行消失。」同時亦非常感謝這一段時間關心她的朋友們。

37歲的柯奐如還強調台灣的電影圈一直習慣沉默，明白如果一直保持這個習慣一定會感到後悔：「沉默的台灣電影圈，是無法像韓國一樣，製作出熔爐（即電影《熔爐》，香港譯名《無聲吶喊》）的。如果我繼續保持沉默，那跟當年所面對的環境，跟那些沉默的人，有什麼不同？如果我繼續保持沉默，多年後回頭再想起自己今天的選擇，定會感到後悔。」不少網友都支持她，望她美麗向前走，亦非常多謝她的勇敢鼓勵了許多人。

沉默許久柯奐如事至今日終出來正視當年事件。（網上圖片）

事實上，就在拍全裸床戲的時候，柯奐如強調鈕承澤事前並沒有通知，到拍攝當日的時候先作出通知，對方不停以「為藝術犧牲」說服她，最後直接全裸拍了5小時，令她相當不舒服留下揮之不去的陰影。