米津玄師確認亮相《紅白》　首次Live將於四國德島開唱

27歲的日本歌手米津玄師出道9年雖然從未上過電視表演，但人氣依然有增無減，作品《Lemon》屢創佳績。今日（26日）NHK（日本廣播協會）公布，米津將首次參加今年的《紅白歌唱大賽》，在家鄉德島演唱今年最hit歌曲《Lemon》，真是「千呼萬喚始出來」！不過，這場表演會以直播連線方式進行，現場不會有任何觀眾，大家只可以透過電視欣賞。

日本人氣歌手米津玄師出道9年未曾登上任何電視唱Live，但依然紅透半邊天，今年終於肯亮相電視，而且是最勁的《紅白歌唱大賽》，令一班粉絲相當沸騰。（網絡圖片）

《Lemon》是日劇《不自然死因研究所》的主題曲，因米津在創作這首歌時，他的祖父剛好離世，所以歌詞中飽含他對祖父的思念與不捨。而今個月是米津祖父逝世一周年，他選擇在家鄉演唱這首歌，想必是為了悼念祖父。

《Lemon》的歌詞飽含思念與不捨之情，是米津為紀念逝去的祖父所寫。（網絡圖片）

此外，今年是日本平成年（日本年號）最後一年，對日本人來講意義非凡，所以今次的《紅白》也稱作「平成最後的紅白歌唱大賽」，標誌著一個時代的結束。粉絲能夠在這場別具意義的大騷上見到米津，相信也會無比期待。