43歲林熙蕾晒泳照望落得20歲　女神靠3大絕招Keep住完美身形

台灣性感女神林熙蕾（Kelly）2011年與美籍華人富商楊晨結婚之後，生了兩個可愛的女兒，婚後淡出娛樂圈，但她經常在網上Post相分享生活近況，大受粉絲歡迎。Kelly 26日在微博上載多張和囡囡游水的親子相，身穿黑色Deep V泳衣的她，大展豐滿上圍，網民紛紛留言大讚！

林熙蕾在微博分享親子相，Fit爆身形相當吸睛。（微博圖片）

Kelly曾拍攝過港人熟悉的電影《千王之王2000》、《賭俠大戰拉斯維加斯》、《烈火戰車2極速傳說》等，憑着戲中的性感形象上位，成為不少男士心目中的女神。她在《賭俠大戰拉斯維加斯》中挑逗劉德華的一幕令人留下深刻印象。Kelly婚後在網上分享的都是與家人、閨蜜、朋友去各處吃喝玩樂的暖心照片，雖然今年已經43歲，但她不止保持着凍齡靚樣，更厲害的是Fit爆身材20年不變，難怪網民都留言大讚「性感身材再現」、「永遠的女神」、「女神送福利」。

Kelly在《賭俠大戰拉斯維加斯》中有一場挑逗劉德華的戲份，大膽性感。（網上圖片）

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已經是兩女之母的Kelly，在第二胎懷孕期間最多都只是胖了8公斤，她更僅僅用了3周就恢復到產前身材。Kelly之前曾公開瘦身秘方，點擊下圖睇晒以下3招！

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