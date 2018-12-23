【水行俠】妮歌潔曼5招凍齡　最忌過度節食每朝洗面留意呢個細節

最新超級英雄電影《水行俠》近日上映後在全球都開出票房佳績兼大獲好評，為DC一雪前恥，電影請來妮歌潔曼（Nicole Kidman）飾演水行俠媽媽亞特蘭娜，她為角色注入優雅氣質，雖然戲份不算多，每次出場都令人難以忽視。 最令人驚訝的是，51歲的妮歌潔曼出道多年始終維持纖瘦身材和完美膚質，跟水行俠似情侶多過母子，其實這位荷里活凍齡女神過去經常在訪問中大方分享保養秘訣，比起昂貴產品，她偏好天然簡單的方法，除了控制飲食和適量運動，其中更有個獨家護膚心得，不花一毫就能擁有光滑緊緻的皮膚。

妮歌潔曼飾演水行俠媽媽。（網上圖片）

1. 以海鮮為主食



在澳洲長大的妮歌潔曼的瘦身餐單除了少吃澱粉，還會以含豐富蛋白質的海鮮為主食，例如三文魚、吞拿魚等，不但脂肪含量低，亦能補充Omega 3，兼有美容功效，她最愛的海鮮包括蠔、蝦、蟹及龍蝦等。

妮歌潔曼身材保養得宜。（劇照）

2. 適時放縱



雖然要戒口，但妮歌潔曼亦強調不能迫得自己太緊，透過「80:20法則」能更有效瘦身。妮歌潔曼著重健康飲食，不止注重有機食材，亦堅持少量多餐，不過只有8成時間維持以上原則，另外2成時間則會盡情吃想吃的東西。

caption: 除了慢跑，妮歌潔曼近年還迷上健身單車。（VCG）

3. 室外慢跑



妮歌潔曼曾透露一家人非常喜歡運動，爸爸馬拉松好手，妹妹則曾參加三項鐵人比賽，所以耳濡目染下她也愛上跑步，她自言雖然跑得慢且運動時難免表情猙獰，但在室外跑步總能令她充滿活力。

妮歌潔曼氣質優雅。（VCG）

4. 防曬至上



至於護膚方面，妮歌潔曼最注重防曬，她透露經常提醒孩子和老公防曬的重要性，做好防曬能抗老化、預防黑斑形成和皮膚癌，而且隔一段時間就要補搽，游水時也會盡量選連身泳衣。

妮歌潔曼的父母都曾患皮膚癌，令她格外注重防曬。（VCG）

5. 凍水洗面



妮歌潔曼雖然她沒有特定保養流程，使用的護膚品亦相當簡單，但就有一項獨門心得，就是堅持用凍水洗面，她透露自己每天早上也會用凍水洗面或沖凍水涼。