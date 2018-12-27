胡杏兒內地節目兼任演戲及主持　Live國語演出感壓力

近年內地演藝發展蓬勃，不少香港藝人紛紛北上掘金，除了參與內地戲劇演出之外，還會參加綜藝節目。胡杏兒早前就獲邀為中央電視台節目《國家寶藏》第二季擔任嘉賓，主持節目並扮演古代壁畫師。節目自播出以來大受好評，梁家輝、黎明之前也曾擔任該節目的嘉賓。

胡杏兒在節目中扮演清朝女畫師，向觀眾介紹「壁紙——農耕商貿圖」。

這個節目結合紀錄片和綜藝節目的元素，透過介紹不同的歷史文物，讓觀眾更加了解中國歷史文化及文物寶藏。杏兒以「國寶守護人」的身份登場，她在節目中介紹的文物是「壁紙——農耕商貿圖」：「呢個節目得意在分為古代、現今兩部分，古代我扮清朝女畫師，『壁紙』係我所畫的。當時我畫咗幅好大嘅壁畫，叫『農耕商貿圖』，畫中有人採茶葉、有人摘生果、有人耕田、有人同小朋友玩，其實好難得，一幅畫呈現晒當時人們生活景況，呈現當時中國人生活狀況。」

這幅畫如今保存於廣州省博物館中，杏兒當時都有特登去廣州欣賞下。

今次有機會參與這個這麼有教育意義的節目，杏兒表示今次任務好特別，同時也令她感到有壓力：「因為我全程要演戲live用國語，另外一part要同張國立老師做主持，有好多資料性嘅嘢要講，順利完成咗之後，覺得好榮幸有份參與呢個project！」

杏兒在節目中與張國立一起做主持。