【拾芳】胡杏兒郭羨妮《絕世好爸》好姊妹　「當年拍到3日無瞓」

大家還記得16年前，有部電視劇叫《絕世好爸》，由秦沛演爸爸一角，劉錦玲、陳慧珊、郭羨妮、胡杏兒主演一家四姊妹。劇中姊妹關係，往後都在發酵，特別是郭羨妮胡杏兒兩位更成為朋友。 不過隨後各有各忙，亦沒有再合作，直至16年後的今日，於一部向梅艷芳致敬的電影《朝花夕拾芳華絕代》中「重遇」，要用括號，因為兩位都只能隔空對戲，真正重遇是這次訪問。

多年無見，可惜在新作也只能隔空合作，希望將來會有更多合作機會。（葉志明 攝）

郭羨妮 趕拍劇似沒有人生

二人重聚，沒有過份的熱情，我欣賞的中國服，你幫手整理皮褸，那些攬頭攬頸的少女行徑沒有了，餘下是一份體貼的關心。胡杏兒︰「真的很久沒有合作。」郭羨妮補充︰「今次都沒有正式見面，只有一場戲，還要是互相跟空氣做戲，因為夾不到時間。」

其實當年都是群戲居多，所以感情都要好，有段時期杏兒更會到羨妮屋企玩。「不過後來大家都忙，她忙我又忙，連睡覺都冇時間，哪有朋友？基本上是六親不認，只有睡覺和工作。」郭羨妮回說起拍劇的痛苦，就似觸到回憶鍵，慢慢地憶述起來。「我試過最厲害是三日三夜冇睡覺，不停地拍，你可以回家洗澡的，但就連妝也沒時間卸，便要再返去繼續拍，最早紀錄是三日，就似沒了人生一樣。」

郭羨妮負責拾回樂迷的禮物，並送回給各位。（劇照）

延續梅姐精神

電影《朝花夕拾芳華絕代》是將梅姐周邊人的故事湊拼出一個完整畫面，郭羨妮飾演為梅姐拾回歌迷的禮物，並分發回給歌迷們。「我個角色好簡單，將梅姐的遺物派番俾樂迷，就好似天使一樣。這是改編真人真事的，即是說梅姐從來都沒有掉歌迷的禮物，而且件件都收藏起來，這份堅持令人感動。」

至於胡杏兒的角色是梅姐識於微時的朋友，關係建立在一起去追日本紅星西城秀樹。「梅姐在我生命中，好細個已經出現，因為我兩個家姐都好鍾意，會學她的舞步，自己大個一點，也被《胭脂扣》中的如花迷倒。」

回想當年拍劇的辛苦，杏兒只笑說一句︰「我們都捱過。」（葉志明 攝）

拍攝所需，郭羨妮有跟梅姐的歌迷們接觸，並得知梅姐擁有驚人的細心。「梅姐去到最後，已經好病，但仍堅持飛去外國拍一輯廣告。回程落機，依舊有班歌迷接機，但心水清的她便看到其中一位粉絲心情不太好，並用盡力氣去問對方發生甚麼事？她就是自己再不辛苦，也要關懷別人。」

點擊睇《朝花夕拾芳華絕代》劇照

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兩位媽媽要減產？

多年冇見，兩位都已成人母，胡杏兒有個1歲兒子，而郭羨妮就有名6歲大囡囡，有了小朋友，兩位都自然以家庭為重，相對會減產。但羨妮就以過來人身份反建議杏兒可以趁這個階段多拍一些。「因為你小朋友只有一歲大，他還未認得那個跟那個時，你大可以拍多少少。我現在便不行了，開始要陪她去上不同補習班，要花點時間去照顧她。」

「即是我只可以多拍一年左右，就要收山，哈哈……」杏兒說。「幸好我跟奶奶住，奶奶又好照顧小朋友，還承諾如果我要返內地拍戲，會帶小朋友來探班。」有老人家睇住，杏兒可以拍多兩部啦！

胡杏兒飾演跟梅姐一起追西城秀樹的小粉絲。（劇照）