被歌迷行為感動到喊　蔡依林凌晨感慨發文：回頭看，我並不寂寞

暌違4年，蔡依林（Jolin）終於在今個月發行新專輯《Ugly Beauty》，封面的她戴上象徵「真理之口」的紅唇裝飾作，宣告新作理念「掀開藏在完美表面背後所有的醜陋」。這個「真理之口」出自畢業於安特衛普皇家藝術學院的華人新秀設計師Shuting Qiu之手，象徵很多想講卻講不出的言語，而Jolin脆弱的眼神則代表「理解」。除了封面暗藏玄機之外，Jolin亦想藉此呼籲大家接受自己的「陰暗面」以及不完美，而新歌《怪美的》也引起好大迴響，個個有讃冇彈。

Jolin的新專輯《Ugly Beauty》旨意要大家接受自己的不完美。（Facebook圖片）

26日凌晨，Jolin在社交平台貼長文，原來有歌迷將《怪美的》歌詞譯為英文，旨意令更多人了解偶像的音樂，Jolin被這一行為所感動，即時留下眼淚，彷彿有一股神秘的力量，她寫到：「像是，自己瞬間變成了海上的一波浪，抵達岸邊的時候，還以為，自己孤單一人，回頭看才發現，其實我並不寂寞，因為，我明白，少了那片無邊無際汪洋的推動，我終究是抵達不了岸邊的！」而Jolin口中的這片「汪洋」，指的是新作的團隊以及千千萬萬支持她的人，所以她也感慨自己很幸運，在大家的鼓勵同支持下一步一步成長：「你們無疑是我繼續留在音樂圈的動力！」感謝大家對她的愛。

而一班粉絲也紛紛留言聽完這首歌也很感動，很多也喊了，表示4年沒有白白等待，一切都是值得的，並期待Jolin舉辦演唱會。

Jolin被歌迷的行為感到到喊，感慨萬千，凌晨在微博貼長文多謝大家的支持同鼓勵。（Facebook截圖）