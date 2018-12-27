光熙經理人被指曾經係古惑仔　網民爆料稱中學時期欺凌同學

韓國男團帝國之子成員黃光熙在本月7日退伍，隨即與經理人柳時宗（音譯）一同擔任《全知干預視角》嘉賓，不過黃光熙比起過往消瘦不少，他在節目中亦自爆體重只得45公斤，令大家非常擔心黃光熙的健康狀況；另一方面，有網民稱柳時宗過往曾經是古惑仔，隨即引起熱議。

黃光熙和柳時宗一同參演《全知干預視角》，但柳時宗卻被指曾經是古惑仔。（影片截圖）

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黃光熙和柳時宗有份參與的《全知干預視角》在22日播出後，韓國討論區出現名為「實在沒想到啊，黃光熙的經紀人」的帖文，指柳時宗學生時代曾經是古惑仔。黃光熙的經理人公司Bonboo娛樂否認有關說法，又稱本欲與發文者聯繫，但因法例限制而無法聯絡，所以呼籲發文者與公司聯絡，並努力不會讓光熙和MBC造成損失。

有網民稱柳時宗在學時期曾欺凌同學。（影片截圖）

不過，Bonboo娛樂發表聲明後，昨日（26日）有自稱是和柳時宗就讀同一間中學的網民聲稱，雖然沒有親眼看到柳時宗施暴，但柳時宗在學時期曾和其他學生欺凌弱小同學， Bonboo娛樂亦未有就此事再次發聲明，至於《全知干預視角》仍在考慮會否播出黃光熙和柳時宗餘下的演出片段。

光熙以《全知干預視角》作為退伍後首個綜藝節目，沒想到會引起爭議。（視覺中國）

重溫光熙退伍照片（視覺中國）