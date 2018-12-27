Miley Cyrus承認與Liam結束愛情長跑　在社交網站大晒甜蜜婚照

日前有傳美國女星Miley Cyrus與男星Liam Hemsworth經已秘密結婚，Miley在結婚後3天，於26日（美國時間）在社交網站正式與粉絲公佈已婚的消息，並上載數張跟老公Liam在結婚派對上相擁的甜蜜照片大晒恩愛，無數粉絲都留言送上祝福。

原來二人在12月23日就已經在家中派對上結婚了。（Miley Cyrus IG）

Miley與Liam的婚禮在星期日（23日）於美國富蘭克林一個大宅中以小型聖誕派對形式中舉行，在父母及一眾親朋好友的見證下成婚。而她Instagram上載的其中一張相的caption就正正寫上他們結婚的日期「12.23.18」。

Miley與Liam10年前因拍攝電影而戲假情真成為情侶，10年後終於結成夫婦。（Miley Cyrus IG）

Miley在Instagram中上載的其中一張婚照亦寫到「10years later（10年後）......」，講述兩人終於在相識10年後結成夫婦，但其實兩人的愛情今日能修成正果絕對是來得不易，皆因他們在10年間曾多次離離合合。Miley與Liam在2009年因拍攝電影《The Last Song（最後之歌）》而擦出愛火成為情侶，曾早在2012年6月6日宣佈訂婚，但後來在2013年9月17日決定取消婚約及分手，直到2015再度宣佈復合，終於趕在2018年結束之前成婚，成為雙方認定的終身伴侶。