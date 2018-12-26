拍《最後之歌》情訂終生　雷神細佬里安咸士禾夫甜娶Miley Cyrus

2018年還有幾日就完結，不過有對情侶海底撈月在今年最後一個星期傳出婚訊，雷神細佬里安咸士禾夫（Liam Hemsworth）跟美國小天后Miley Cyrus近日悄悄在家中舉行溫馨小型婚禮，現場畫面遭好友意外曝光，這對由電影《最後之歌》（The Last Song）誕生的情侶，兜兜轉轉終於迎來大團圓結局。

Miley Cyrus和里安咸士禾夫拍《最後之歌》戲假情真。（劇照）

里安咸士禾夫和Miley Cyrus訂婚多時，愛巢在上月發生的加州大火中被燒毀後，外界本預計婚期將再度推遲，怎料二人的好友Conrad Jack Carr日前突然在社交網站公開幾段短片，意外曝光婚禮畫面。由短片中可見，Miley Cyrus身穿白色露肩禮服，跟一身黑西裝的里安咸士禾夫齊齊切蛋糕，隱約可以見到現場的布置相當簡單。

另一段短片則見到咸士禾夫三兄弟同框，西裝骨骨的里安戴了襟花，大哥Luke和二哥「雷神」基斯則穿了相配的花花襯衫，後方還掛了「MR & MRS」字樣的氣球，估計當時里安和Miley Cyrus在位於田納西州的豪宅中舉行婚禮，只邀請雙方家人和摰友，小型婚禮簡約溫馨。

里安咸士禾夫和Miley Cyrus低調舉行婚禮，片段卻遭好友上載至Instagram。（網頁截圖）

合拍電影定情

迪士尼童星出身的Miley Cyrus靠處境喜劇《Hannah Montana》彈起，成為青少年偶像，2010年主演電影《最後之歌》，跟戲中戀人里安咸士禾夫戲假情真，2012年一度傳出訂婚，卻在2013年宣布分手，在2016年確認復合並訂婚後一直表現恩愛，里安更不時在社交網站公開放閃。

患難見真情

里安咸士禾夫和Miley Cyrus數度分合，今年初曾傳出前者急於組織家庭，後者卻仍想發展歌手事業，令婚事危危乎，不過一場加州大火意外帶來轉機，Miley Cyrus不但上節目大讚男友把寵物帶離火場的英勇事跡，更甜蜜稱對方是「求生拍檔」（survival partner），「他認為這個稱呼不浪漫，但我不同意，這正是要找另一半的原因，為了生存，而他是個很了不起的人」