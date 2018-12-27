橋本環奈新寫真集由香港攝影師操刀　用靚相挽回「千年一遇」美譽

日本女星橋本環奈最近宣布於下年2月3日推出第二本寫真集《NATUREL》，而書中部分相片亦搶先公開！

雖然橋本環奈一直孭住「千年一遇美少女」這個稱號，擁有天使面孔，但憑「奇蹟之一枚」爆紅的她好快便開始崩壞，經常被傳媒、網民指變得「珠圓玉潤」，最近上綜藝節目宣傳劇集《今日我至叻！！》（今日から俺は!!）時更驚現雙下巴，嚇親廣大網友！

橋本環奈這張雙下巴截圖的確嚇親好多人。（《ぐるナイスポーツの秋ゴチSP》畫面）

其他橋本環奈崩壞、不顧形象的圖片：

這本寫真集由橋本環奈親自加入了主題以及照片的設計製作，並在法國巴黎、尼斯等地方取景，紀錄了快將20歲的橋本環奈仍在「10代」（10歲至19歲）時最純樸自然的模樣。而寫真集官方Twitter帳戶亦已經啟用，相信在寫真集推出之前都會陸續公開有關資料，令橋本環奈粉絲非常期待。

橋本環奈在寫真集《NATUREL》中終於「還原靚靚」。（Twitter）

點擊下圖觀看已公開的寫真集靚相：

到底是何人令橋本環奈重返「千年一遇美少女」的高度？原來寫真集的攝影師是來自香港的沈平林（Jimmy），現居東京的他因《東京女孩》系列而打響知名度，不但經常在自己的Facebook專頁「Jimmy Ming Shum」分享靚相，亦參與過不少廣告拍攝工作。今次為橋本環奈的寫真集操刀，成為了少數為日本藝人拍攝寫真集的香港攝影師。

沈平林是少數為日本女星影寫真集的香港攝影師。（Facebook）

點擊下圖觀看其他沈平林作品：