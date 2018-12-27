【大帥哥】遭封殺冇份出席宣傳？　簡淑兒：我要封口呀！

張衛健主演的壓軸劇《大帥哥》，除了三位姨太太蔡思貝、楊秀惠和譚凱琪夠晒搶鏡之外，當中飾村長女兒裘娸娸的簡淑兒，憑亮麗的外表加上可愛清純的氣質都收獲不少粉絲。最新一集就講到馬炭（洪永城飾）和裘娸娸（簡淑兒飾）上山採藥時遇到佘南（古明華飾）的手下，洪永城覺得可疑因此撇下簡淑兒，獨自跟蹤古明華的貨車到軍營。簡淑兒放心不下跟蹤他，誤闖古明華的軍事基地而被抓。簡淑兒慘遭古明華虐打，楚楚可憐的樣子，讓人有着想不顧一切都要去保護的感覺！

雖然簡淑兒在《大帥哥》中戲份有較重戲份，但所有宣傳活動都不見蹤影，就連有份參演的《救妻同學會》亦一樣，只見簡淑兒默默自己在社交平台上宣傳劇集。最近就有報導指簡淑兒之所以離奇消失，全因簡淑兒不是TVB親生女而遭到封殺！簡淑兒接受《香港01》訪問被問為何缺席宣傳活動時，她就尷尬稱：「唔講得呀！唔好傾呢方面嘅問題啦，關於合約上面嘅嘢公司要我封口呀！（咁你同公司完約未呀？）仲有半年左右。（咁會續約定離開呀？）傾緊呀，要完約先講得，暫時仲未知住！」

簡淑兒在劇中暗戀洪永城，她透露小學時也曾暗戀一名男同學多年！（劇照）

簡淑兒更曾自己長大後比較大膽，自己亦曾主動追男子！（劇照）

其實簡淑兒被TVB封殺缺席宣傳，相信是因她所屬的經理人公司正在與TVB打官司因而慘受牽連，例子與前師姐周秀娜冇份宣傳《深宮計2宮心計》一模一樣。而今年9月，娜姐就指被與她合作近7年的經理人公司環球狂熱（GME Holdings Limited）毀約，拖欠約355.2萬港元工作酬金，已就事件入稟高等法院控告經理人公司違約，除了追討被拖欠的工作酬金外，更要求法庭頒令宣布她與經理人的合約已告終止，未知簡淑兒會否步師姐後塵不再續約？

簡淑兒去向未明，相信大部分觀眾都希望她繼續拍劇！（IG圖片）

雖然簡淑兒對於合約不方便透露，但她就指不會擔心會影響曝光率，她稱：「雖然暫時未有劇喺手，但我仲有兩部劇未出。（擔唔擔心影響收入？）未有住，我都有keep住出活動做嘢嘅！（會唔會返TVB做親生女？）唔講得住呀，不過我鍾意演戲，拍劇，至於唱歌就隨緣啦！」雖然冇份宣傳，但簡淑兒亦好落力在IG為劇集宣傳，更大讚前輩張衛健：「佢真係人前人後都好好人，冇架子！雖然今次同佢對手戲唔多，但佢好照顧大家，問佢咩都肯答，好值得我哋學習！」

希望簡淑兒在新一年事業更順利！（IG圖片）

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