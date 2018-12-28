EXO燦烈IG Followers終跑贏GD？　BIGBANG粉絲羣起反撃唔係講笑

個人社交網站如Instagram、Twitter和Facebook等，是現今藝人與粉絲，能夠最直接溝通的渠道。早前公布2018年最多IG Followers的明星，就是美國女演員Selena Gomez，可是講到韓星的追蹤人數也絕不惹小，頭10名藝人都各自坐擁1千萬以上Followers。排名頭兩位的BIGBANG GD和EXO燦烈，一直叮噹馬頭，可是燦烈終於跑贏GD？

昨天（27日）有報導指，燦烈個人IG Followers以16,157,450人，成功追過GD的16,157,372名追蹤者，打敗他保持多年的一位寶座。不過報導一出後，GD粉絲似乎開始反撃，就像「跑馬仔」一樣瞬間重奪一位。根據記者於香港時間下午4時45分的觀察，當時GD粉絲人數已上升至16,182,401，可是燦烈的Followers人數則為16,176,606，足足比對方少5795人。期後記者更親眼目撃，下午5時30分至31分間，GD的粉絲人數在一分鐘內高速增加近500人，讓粉絲數目已突破1千6百20萬。相對之下燦烈的增長則相對較慢，繼續保持1千6百17萬左右。GD和燦烈的IG Followers的追逐戰，意外成為粉絲間的競爭，可見大家為了偶像都出盡奇招！

昨天早上燦烈曾以78個Followers之差，跑贏長期穩守一位的GD。（網上圖片）

+ 10 + 9 + 8

除了兩人外，另外8位最多Followers追蹤的韓星，順序包括：EXO世勳、李鍾碩、EXO伯賢、少女時代太妍、GOT7王嘉爾Jackson、BLACKPINK Lisa、BLACKPINK Jennie和南柱赫。出道近5年的「香港之光」Jackson，已擁有超過1200萬追蹤人數，登上排行榜的第7位。可見他在海內外的高人氣外，亦可說是為港人增光！而今年才開通個人帳戶的BLACKPINK成員Lisa和Jennie，亦各自在極速時間內衝破1195萬和1085萬的Followers，打破不少前輩的紀錄。同隊隊友Rosé和Jisoo的追蹤人數也高速成長中，相信2019年有機會4位成員都順利上榜。

王嘉爾Jackson不論在韓國和海外，都擁有非常高的知名度，未知下年排名會否再上升呢？（網上圖片）