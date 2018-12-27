【歌手2019】正式公布6位參賽歌手名單　齊豫吳青峰確認加盟

內地大型明星歌唱競技節目《歌手2019》於昨日（26日）公布參賽歌手名單，6位歌手均是唱得之人，依然由該系列節目製作人洪濤打造，香港資深音樂人梁翹柏（Kubert）擔任音樂總監。

《歌手》系列節目製作人及總導演洪濤。（VCG）

今次加盟的藝人包括中國「音樂之父」劉歡，內地歌手楊坤、張芯、搖滾樂團逃跑計劃、台灣女歌手齊豫同吳青峰，陣容強大，眾實力唱將齊聚一堂。除上述6位歌手之外，節目組透露還有一位歐美歌手參與，不過要在節目播出時揭曉，不知道會否是之前傳聞中的Avril Lavigne？

【歌手2019】繼Jessie J之後又一國際天后加盟 究竟要用幾多錢？

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此外，《歌手2019》將會開啟全新「踢館」賽制，將原來的「要誰來誰就來」的踢館賽，變為「你要誰來誰就來」的台網（電視台同網絡）聯動踢館賽，屆時「全民舉薦」的歌手將同「專家推選」的歌手即場對決，更採用「二選一」舞台對陣形式，由大眾即時決定哪一位獲得正式踢館資格、擁有挑戰在線歌手的權利。

《歌手2019》將實行全新的「踢館」賽制。（VCG）

這類節目由2013年開始便請來眾多圈中的唱得之人參賽，也令不少實力唱將再次翻紅。《歌手2018》更邀得英國實力歌手Jessie J參加，一舉斬獲冠軍！2019年再次邀請歐美歌手，相信屆時又會有不少話題。