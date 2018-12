【歌手2019】繼Jessie J之後又一國際天后加盟　究竟要用幾多錢？

內地歌唱節目《歌手2019》即將於明年1月4日開始錄影,湖南衛視的官方微博日前已經招募現場聽眾。雖然官方還未發布參賽名單,但網上已經傳出演出歌手的陣容。據知,吳青峰將會接替張韶涵擔任主持兼參賽歌手,還有劉若英、葉蒨文、許志安等,令大家最驚訝的,就是Avril Lavigne的名字竟然出現在名單上!

Avril在Twitter宣布將會於明年2月推出新專輯《Head Above Water》。(Twitter圖片)

明年1月始錄影 撞正Avril離開美國宣傳

繼《歌手2018》,節目邀請了英國歌手Jessie J參賽並奪得冠軍寶座,今次就傳出了Avril Lavigne參加節目的消息。另一邊廂,Avril Lavigne在其Twitter內表示自己在新年期間離開美國,到外地宣傳於明年2月推出的新專輯《Head Above Water》,直至夏天才會回到美國宣傳,並計畫在夏天或秋天舉行巡迴演唱會:「Going to start to travel out of the US in the new year to promote overseas. Then come back to US in summer for more promo and then a summer or fall tour is the PLAN.」碰巧《歌手2019》於明年1月開始錄影,時間撞正Avril離開美國,令這個消息更加「似層層」。

(Twitter截圖)

第一輪第一場即唱《When You're Gone》出賽?

另外,再細心看黃牛黨在微博上載的第一輪第一場演出名單,看得見Avril Lavigne會在節目內以經典歌曲《When You're Gone》出賽。在踢館歌手方面就有香港歌手薛凱琪,補位歌手方面的歌手相當有實力,包括:薛之謙、蔡健雅、王力宏等。這個名單被流出後,被網民瘋傳,不過湖南衛視歌手就發出聲明,表示《歌手》2019陣容的不實名單:「失實的信息在互聯網上持續傳播,擴散,引起了大量網友的評論與轉發。鑒於此,湖南衛視《歌手》節目組向因不實信息受到影響的音樂人以及廣大觀眾表示誠摯的歉意。」

雖然湖南衛視發出了聲明指消息不實,但是前年都發生過類似事件。在《歌手2017》開始錄影前,都有消息指林憶蓮會參賽,當時都有表示消息不實,但最後憶蓮都有參賽,並奪得冠軍寶座,所以今次Avril Lavigne登上節目不是冇可能。相信今次請得到Avril加盟,湖南衛視都使了天文數字,但實際價錢就未有確實的消息,大家不妨一齊估吓Avril身價值幾多?