【2018回顧】TVB再掀離巢潮　3大花旦離巢急搵接班人

即將踏入新一年，每年演藝圈都新人輩出，但回顧過去一年，TVB經歷藝人離巢潮，先後有多位藝員離開，當中包括不少當紅花旦小生，相繼宣布不再續約，有人回內地發展，有人回歸家庭養尊處優。一起來看一下有哪幾位藝人離巢，當中有哪一位的離開令你覺得可惜呢？

郭晉安曾三奪視帝，演技毋庸置疑。（微博圖片）

郭晉安

曾憑劇集《戇夫成龍》、《阿旺新傳》及《忠奸人》三次奪得視帝的郭晉安，今年五月約滿後由經理人合約轉為部頭合約，轉投王祖藍旗下。他在1996年曾離開TVB，至1998年回巢。之前接受訪問時安仔曾表示有意向內地發展，亦認為祖藍在內地的人脈廣，對他北上發展有幫助。安仔在TVB的最後一部劇集是《白色強人》，雖然他轉簽部頭合約，但他還是會繼續幫無綫一年拍一部劇，觀眾還可以在TVB看到他的演出。

《白色強人》成為他在TVB的告別作。（微博圖片）

鍾嘉欣

鍾嘉欣2004年參選國際華裔小姐獲得冠軍加入TVB，在無綫13年間，她憑着出色的外型和演技大受觀眾歡迎，更多次被網民推舉為「民選視后」。2016年在網上宣布婚訊，婚後專心相夫教女，甚少出席公開活動。今年三月，嘉欣在Facebook上公布已懷有第二胎的喜訊，並表示與TVB的合約已完結，感謝公司過去13年的栽培。

婚後淡出娛樂圈的鍾嘉欣，今年三月宣布再懷孕，同時公布已與TVB完約。（IG圖片）

岑麗香

憑着清純樣貌加上甜美笑容的岑麗香，一直深受粉絲喜愛。2016年她與圈外男友強強在溫哥華舉行婚禮，為了遷就老婆的演藝事業，強強更來港定居。今年六月香香與TVB完約，隨即返回加拿大探屋企人兼調理身體。七月轉投王祖藍旗下的香香，離開TVB後接不同類型的工作，包括到法國拍廣告，與旅遊達人拍攝宣傳短片等。這個月初她在IG宣布有喜，網民紛紛留言送上祝福。

香香今個月初在IG公布懷孕喜訊，網民紛紛送上祝福。（IG圖片）

林夏薇

林夏薇2015年與身家超過廿億的金融才俊莫贊生結婚，但婚後她繼續工作，劇集一部接一部，包括《乘勝狙擊》、《逆緣》及《十二傳說》等，當中她在劇集《逆緣》中擔正做女主角，因為飾演中日混血兒一角而人氣急升，但因為薇薇婚後一直忙於拍劇，沒有時間陪老公，所以她在今年七月約滿後，決定不再續約，好好調理身體為生B做準備。她亦曾透露將來或會以另一種形式與TVB台合作，再度出現於大銀幕上。

林夏薇現在做幸福少奶奶，離開TVB後好好調理身體。（IG圖片）

陳智燊

陳智燊今年七月在社交平台宣布離開TVB，結束12年的合作關係。Jason 2006年加入無綫電視第20期藝員訓練班，因能操流利英語，加入明珠台主持英語節目《港生活·港享受》，之後陸續參與戲劇拍攝，至2012年在《幸福摩天輪》中擔正。Jason表示這次離開雖然不捨，但希望藉此發掘更多不同的演出機會。現時他與太太宋熙年的YouTube頻道S&J，內容包括飲食、旅遊、汽車、化妝及首飾等，搞得有聲有色，Jason更衝出香港發展。今年八月囝囝Damon出世，一家三口非常幸福。

陳智燊今年八月升格做爸爸，早前他與太太宋熙年為囝囝舉行百日宴。（IG圖片）

許紹雄

畢業於無綫電視第1期藝員訓練班的許紹雄，已在娛樂圈工作47年，曾經參與多部電視劇及電影的演出，雖然多數飾演配角，但演技備受肯定。他今年2月與無綫結束合約後移居新加坡，但亦有繼續拍攝TVB的劇集包括《鐵探》、《多功能老婆》等。而Benz雄亦拍攝了很多內地劇集，在內地也有不少忠實粉絲。

許紹雄不時在網上分享全家福，移居新加坡後他也有參與TVB劇集演出。（IG圖片）

郭少芸

1992年參選香港小姐入行的郭少芸，演出過不少為人熟悉的角色，2001年曾離開TVB，投資餐廳生意，至2005年重返無綫。她在處境劇《愛·回家》首度擔任第一女主角，飾演的孻姑馬柔一角深入民心，成為其演藝生涯代表角色之一。今年七月初傳出她離巢的消息，她接受訪問時表示會北上發展拍攝電影及網絡劇集，但九月中重返TVB。

郭少芸今年七月完約後，九月重返TVB。（網上圖片）

趙永洪

無綫電視藝員訓練班出身的趙永洪，拍過逾百套劇集，但一直飾演配角，2007年他在處境劇《同事三分親》中飾演Marco，漸獲觀眾留意，去年他在劇集《降魔的》中飾演計程車司機陸嘉一（些粉）一角，因演技精湛備受網民讚賞。今年三月他三月約滿離開TVB後，轉簽蕭定一旗下，主力在電影業發展，觀眾日後想再看到他的演出，相信只能在大銀幕上欣賞得到了。