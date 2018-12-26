【2018回顧】盤點年度超英片之最　反英雄冒起《黑豹》刷新歷史

過去被標籤為衣著古怪、故事浮誇的超級英雄近年不但佔領全球大銀幕，更深深影響流行文化，各大電影公司爭相開拍相關題材，但想長拍長有當然要諗諗新意思，2018年超英片的發展更見多元化，不只限於固有的合家歡套路，可是觀眾樂見反英雄、水底世界、平行宇宙等眾多新元素，卻也迎來一個令人心碎的告別。

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最威水：《黑豹》問鼎金球獎最佳電影刷新歷史



今年初上映的《黑豹》除了是Marvel慶祝電影宇宙10周年頭炮，亦是史上首部黑人主演的超級英雄片，電影聚焦種族議題，由配樂、戲服、插曲到虛構國度的南非口音，都體現了黑人文化和非洲歷史，建構出完整Wakanda世界觀，亦扭轉荷里活電影對黑人的既定形象，對一直備受忽略的黑人電影工作者以及黑人文化予以肯定，成就超越單純爆谷電影。



《黑豹》雖然全球票房稍低於《復仇者聯盟3：無限之戰》屈居年度亞軍，但整體評價絕不輸蝕，電影更入圍明年第76屆金球獎最佳劇情片，成為史上首部有份角逐該獎的超英片，刷新歷史。

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最爆：《復仇者聯盟3：無限之戰》破20億美金票房



2018年最高票房電影《復仇者聯盟3：無限之戰》在全球大收逾20億美金票房，獲封史上最賺錢超英片，雖然未如《黑豹》般有大型頒獎禮加持，但電影今年在社交網站瘋狂洗版，相關消息每每都能引起話題，助Marvel進一步鞏固超英片龍頭地位。

而最為粉絲津津樂道的，莫過於《復3》集MCU十年之大成，片中隱藏歷年多部電影的蛛絲馬跡，極考編導功力，加上劇情大膽賜死多位重要角色，殺觀眾一個措手不及，《復仇者聯盟4：Endgame》明年4月上映，2019票房冠軍相信都走唔甩，拍定手先啦。

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最大黑馬：《毒魔》突破負評 票房追貼反英雄代表《死侍2》



有傳Marvel跟Sony達成協議，令蜘蛛俠可以限定回歸MCU，期間Sony發展的蜘蛛宇宙卻不能使用蜘俠仔一角，於是原著漫畫的一眾反派妹仔變成主人婆，紛紛獲拍獨立電影，首作主推由英國演技派男星湯哈迪（Tom Hardy）主演的反英雄電影《毒魔》。



雖然電影上映前評價奇差，美國舉行試映會後亦被專業影評唱衰票房，在爛蕃茄網更錄得28%超低分，但最終電影在一片劣評中逆流而上，大受主流觀眾歡迎，票房亦直迫另一今年上映的反英雄電影《死侍2》，Sony接下來還有謝拉力圖（Jared Leto）的《Morbius》、瑪歌羅比（Margot Robbie）的小丑女外傳《Birds of Prey》和盛傳已進入籌備階段的《毒魔2》，預計反英雄將會持續強勢。

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最具反差：《水行俠》成DC救星 票房威脅《神奇女俠》



DC今年唯一作品《水行俠》在2018年最後一個月海底撈月，電影由《恐懼鬥室》、《詭屋驚X實錄》、《狂野時速7》導演溫子仁執導，摒棄DC一貫暗黑風格而改走刺激動作片路線，成功將過去在美漫界備受恥笑的水行俠拍成型爆英雄。電影將深海世界亞特蘭提斯活現大銀幕，連場海底大型打鬥場面獲讚拍得住《星球大戰》，美術設計和水底生物造型亦有超水準表現，Jason Momoa、安芭赫德（Amber Heard）、Patrick Wilson等班底更人氣急升。



《水行俠》月初率先在內地上映即錄得核爆式票房表現，中國票房已超越《神奇女俠》，在美國本土亦成開畫冠軍，依照現時走勢，外媒估計《水行俠》很大機會成為DCEU史上最高票房作品。

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最驚喜：《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》動畫反勝真人超英片



Sony幾年前翻拍《蜘蛛俠：驚世現新》評價參差，加上角色回歸MCU，疑似走投無路的Sony索性將蜘蛛仔拉返二次元，推出動畫《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》意外大受好評，動畫一次過呈現6個不同版本的蜘蛛俠，完美結合溫情、搞笑、戲劇和動作等元素，令粉絲對其旗下的蜘蛛宇宙重燃信心，《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》獲不少媒體選為年度最佳超英片，在爛蕃茄網的專業影評分數和觀眾評分分別達97%和95%，傲視眾多真人版作品，日前更已宣布製作續集和外傳，成功開闢新市場。

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最傷感：美漫教父Stan Lee逝世

2018對於超級英雄粉絲來說絕對是精彩的一年，唯獨年底的一則死訊為今年塗上一層淡淡的灰色。素有「Marvel之父」之稱的Stan Lee於今年11月與世長辭，享年95歲，他多年來參與創作出包括蜘蛛俠、鐵甲奇俠、雷神等多位超級英雄角色，對流行文化影響深遠，Stan Lee近年健康轉差卻堅持客串電影，閃現鏡頭總是能給觀眾帶來驚喜，據知他生前已完成《復仇者聯盟4：Endgame》的拍攝，電影或成銀幕遺作。