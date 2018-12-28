Angelababy被以三重身分介紹惹不滿　網民：She is not a singer

Angelababy（楊穎）可以話人紅是非多呀！繼昨日被爆疑耍大牌要助手烏低身幫她穿襪又穿鞋，惹來廣大網友鬧「殘疾」之後。今日又被追擊不配稱為歌手同演員的身分，一片倒對她不給予認同。

網友對品牌稱Angelababy為歌手﹑演員身分十分不滿。（視覺中國）

事實上，因為早前Angelababy身穿一套粉紅薄紗的長禮服行MAMA香港場的紅地毯，舉手投足十分優雅似足仙女，造型獲得一片大讚。其實這一套禮服是來自國際大品牌Dior，所以品牌就在社交網站貼出Angelababy的照片，並用三種身分介紹她「演員﹑歌手﹑模特兒」，藉此起了宣傳作用。

品牌用了三個身分稱呼Angelababy，搞到引來網友不滿呀！（網上圖片）

正正因為「Actress ﹑model and singer」這三個形容詞引來網友不滿，皆因她的歌聲難聽就人人皆知，連她老公黃曉明亦曾吐嘈過，而對於演員身分她的演技一直被受質疑，根本談不上一位演員，大家似乎最多認同她只是模特兒似的「她還是個歌手？」﹑「内容引起不適」﹑「歌手是甚麼鬼」…請唔好侮辱真正的演員及歌手。

Angelababy這一套長禮服的確獲得好評。（視覺中國）