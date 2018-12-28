【最美表演】化身異鄉人2分鐘打動網友　秦嵐：能撼動人心是最美

秦嵐自出演《延禧攻略》「富察容音」一角之後人氣急升，紅透半邊天，因此被網友票選為出演《最美表演》的明星之一。由2014年開始，有內地媒體每年都會在年尾邀請10位網友票選的明星，拍攝10個1至2分鐘的短片，合稱為《最美表演》。

日前，由秦嵐主演的《吃麵》發布正片，她身穿單薄的西裝套裝，以一件舊棉襖作外套，獨自坐在一間麵店吃面，手機中不停傳來家人的問候聲，原來這晚是大年夜，電話那頭的親戚在家鄉齊聚一堂，非常熱鬧，前一秒聽姨媽講家人的狀態還可以勉強微笑，後一秒聽到媽媽關心的話語，秦嵐便即刻淚流不止，掩面哭泣......之後強忍淚水，繼續低頭吃麵。這時鏡頭拉遠，坐在角落的是店主一家，其樂融融，與形單影隻的秦嵐形成鮮明對比。此時，只有煙花同寒風的呼呼聲作伴……值得一提的是，這個麵店的設定相當用心，通常年三十晚內地的餐廳都不會營業，由片中演員的打扮來看，秦嵐去的是一間少數民族的餐廳，這個細節處理得很到位，而且真實。

秦嵐所演的《吃麵》表達了異鄉人在年三十晚獨自在外漂泊的辛酸，短短兩分幾鐘，引起不少在外拼搏網友的共鳴。（影片截圖）

秦嵐在短片中沒有隻字片語，卻「道」出了小人物的辛酸。為生活背井離鄉，總是報喜不報憂，一個人的時候可以很堅強，克服所有的困難，但家人的關心總是能觸動心靈的最深處，令人瞬間淚流。

這條短片引起不少異鄉人的共鳴，紛紛讚秦嵐演得好，簡單的故事，包含了很多情感，細膩的表演撼動人心。

事後，秦嵐講述自己對「最美表演」的理解，在她看來，能打動自己內心、觸動內心的時刻就是最美的：「我覺得表演就是能夠撼動人心的一種傳遞，最美可能就是最撼動人心的那一刻，也許只有幾秒，也許有很長一段時間。」