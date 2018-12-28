白石麻衣《Passport》再版N次仍熱賣　登史上最賣得寫真集第3位

雖然寫真集在香港已經不似以前般盛行，但在日本仍然好Hit，每當偶像明星、水著女星推出新寫真集，都吸引到好多粉絲購買，最近最令人期待的莫過於下年2月面世的橋本環奈寫真集《NATUREL》。

橋本環奈新寫真集由香港攝影師操刀 用靚相挽回「千年一遇」美譽

橋本環奈屆時能否突圍而出，仍然是未知之數，唯一肯定的是日本寫真集界仍然是乃木坂46主將白石麻衣的天下，即使她寫真集《Passport》的推出已經是2017年2月的事，但銷量至今強勁，再版完再再版。

白石麻衣的寫真集《Passport》雖然推出至今已經超過一年，但是銷量仍然強勁。（網上圖片）

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根據最新Oricon書籍排行榜顯示，《Passport》在今個星期再賣出2千本，總銷量達30.9萬本，不但是歷年女性個人寫真集銷量冠軍，亦是史上第3最賣得的寫真集。至於由白石麻衣擔任封面人物的《WHITE graph》女星寫真特集，亦因白石麻衣的人氣而賣出了9千本，成為了本周銷量冠軍。

女星寫真特集《WHITE graph》由白石麻衣擔任封面人物。（網上圖片）

至於哪一本才是史上最賣得的寫真集？答案可能非常令人驚訝！原來歷年寫真集總銷量冠軍的得主並非女星，而是現時39歲男星上地雄輔的寫真散文集《上地雄輔物語》，書本於2008年7月推出，至今共賣出32.2萬本。

上地雄輔的寫真散文集《上地雄輔物語》是歷年銷售之冠。（網上圖片）

而排第二則是乃木坂46的《乃木撮 VOL.01》，今年6月推出，至今已經有31.6萬本銷量，有望最終超越上地雄輔創下的成績。其實近年乃木坂46的成員推出的寫真集都好好賣，昨日（27日）又有新作面世，成員北野日奈子在其寫真集《空氣之色》力Sell北歐雪地靚景。

乃木坂46的《乃木撮 VOL.01》是歷年第2。（網上圖片）

點擊下圖觀圖乃木坂46成員北野日奈子部分靚相：