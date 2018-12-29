【劉德華演唱會】歌手失聲點算好？　容祖兒打開聲針兼針灸繼續唱

華仔忍痛宣布取消演唱會。

劉德華於昨晚 (12月28日) 假香港紅館舉行的演唱會上，因喉嚨發炎導致失聲而無法再繼續表演，華仔在台上躹躬向在場觀眾致歉，忍痛宣布取消當晚演唱會，期間他更不禁流下男兒淚。其實歌手在演唱會期間因病而失聲的情況好常見，不少歌手都試過，包括張學友、徐小鳳、陳奕迅、鄭秀文、容祖兒、周杰倫、蔡依林以及英國樂壇小天后Adele，可謂多不勝數，當中有歌手選擇取消個唱，亦有歌手打開聲針又或是用其他方法開聲去堅持演出。

學友都試過開演唱會時失聲。

容祖兒於2014年1月的假紅館舉行演唱會時，就因為病到失聲，要入醫院打開聲針，兼且靠針炙來開聲才可以繼續演出，她還在微博上寫道:「為了給大家最好的，吃這少少苦又算得上甚麼！」可見歌手們為了開聲會不惜受皮肉之苦，打開聲針是最常見的開聲方法。

祖兒要打開聲針同埋靠針炙嚟開聲。

相信不少人都試過病到失聲，一般人都不會去打開聲針開聲，但作為歌手又要舉行演唱會的時候，失聲最快的開聲方法就是打開聲針。開聲針其實是類固醇的一種，據醫生表示，如有急切需要在短時間開聲的病人，可在醫生同意下注射開聲針，藥力約可維持一天，是急救失聲的方法。不過並非一打針就立即開聲，需要時間去反應，最少要大半日才能慢慢見效，打針翌日還要持續吃幾天較低劑量的類固醇及消炎藥處理病情。而短期服用類固醇可能會引起腸胃不適的症狀。