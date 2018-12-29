【延禧攻略】2月登陸日本電視台　魏瓔珞驚變「逆襲王妃」

內地劇集《延禧攻略》風靡兩岸三地，在早前公布的Google 2018全球熱門搜尋電視節目榜中成為首位，《延禧》的版權亦早已出售至多達90個國家同地區，殺入海外市場，特別在日韓播出時成為話題。

魏瓔珞變「逆襲王妃」，標題毫不含糊。（《延禧攻略》劇照）

《延禧》即將在二月與日本觀眾見面，在宣傳上完全改頭換面，近日公開的日本版宣傳資料中，除了大賣180億超高點擊率外，劇名則改為《瓔珞‧紫禁城燃燒逆襲的王妃》極具動漫風格，日本版更隆重其事以日本語重新配音，不少睇過日版預告的內地劇迷指，配音出呼意外地熱血的確有標題中「燃燒」的感覺，不少劇迷更齊齊發揮想像力，重新命名日本版《延禧》。韓國方面，捉緊熱度早已在9月底播出，但改名為《乾隆皇帝的女人》，命名太過大男人主義而成為話題。

【延禧攻略】韓國譯名太睇重男尊女卑 連韓國人都接受唔到

《宮廷爭霸女》原名《後宮甄環傳》（網上圖片）

早年日劇及韓劇在中港流行擔佔大部市場，但近年內地劇質素上升，不少佳作成功殺入東瀛，例如孫儷主演的《後宮甄環傳》，在日版被改名為《宮廷爭霸女》，劉詩詩、吳奇隆主演的《步步驚心》，則改名《宮廷女官若曦》，趙薇與林心如的經典作《還珠格格》日本版譯名則保留了韻味，叫作《還珠姬》。

《宮廷女官若曦》原名《步步驚心》（網上圖片）