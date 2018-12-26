《延禧攻略》紅到去英國！　BBC撰文讚低成本高品質媲美《王冠》

早前公布的Google 2018年熱門搜尋電視節目榜中，內地宮廷劇《延禧攻略》榮登榜首，該劇不止紅遍兩岸三地，在新加坡、馬來西亞、文萊等亞洲地區都吸引不少人觀看，最近就連海外媒體也關注：英國廣播公司（BBC）日前發表一篇文章分析《延禧攻略》，更在文中大讚劇集是低成本高品質之作。

《延禧攻略》大受觀眾歡迎，更成為Google 2018年熱門搜尋電視節目最多的劇集。（劇照）

BBC撰文分析《延禧攻略》爆紅的原因。（網上截圖）

BBC指出雖然Google在內地被禁，但也無阻《延禧攻略》問鼎全球第一熱搜劇，可見這部劇在海外的搜尋量非常驚人。BBC更特別將這部劇與另一部在英國大熱的劇集《王冠》（The Crown）作比較，兩部劇都以宮廷權力鬥爭為故事背景，但《延禧攻略》有其獨特之處，令它成功贏得觀眾青睞。

BBC將《延禧攻略》與《王冠》作比較，指兩者背景相似，但《延禧攻略》有獨特之處。（網上圖片）

符合現代女權主義的思想

BBC認為《延禧攻略》之所以能夠掀起熱潮，最重要的就是它符合當下中國女權主義的思潮。劇中女主角魏瓔珞與大多數中國傳統女性角色不同，憑着聰明才智、果斷個性一路爬到皇貴妃的位置，更成為整個清朝唯一的漢族皇后。文中指出《延禧攻略》與《甄嬛傳》、《武媚娘傳奇》一樣以女性主義為題材，吸引觀眾觀看。

劇中主角魏瓔珞性格強硬果斷，備受觀眾喜愛。（劇照）

演員低成本、製作高品質

《延禧攻略》中除了佘詩曼之外，其他演員都不算有名氣，演員酬勞佑總成本的不到十分之一，所以劇組將大部分的費用都花在場景、服裝、道具等，細節上盡善盡美，成功贏得觀眾喜愛。在這之前，一本時尚雜誌就曾經大讚劇中的服裝、頭飾等細節，妃子所佩戴的首飾由傳統清代工藝製作，令人嘆為觀止。

除了佘詩曼外，其他演員不太有名氣。（劇照）

未有面臨太多審查

任何節目在內地電視台或廣播頻道播出前，一定要先經過中國國家廣播電影電視總局（廣電總局）審查，甚至要先通過審查，才能開設拍攝。但《延禧攻略》先在視頻網站愛奇藝播出，而網絡播出規範較為寬鬆，亦助這部劇獲得巨大的流量。

演員的服裝、頭飾也成為傳媒關注的地方，所有細節都極盡完美。（微博圖片）